https://ria.ru/20210210/donald-1596761848.html
Сенат США признал импичмент Дональда Трампа конституционным
Сенат США признал импичмент Дональда Трампа конституционным
Американский сенат признал, что процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным, следует из результатов голосования членов законодательного РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:20
2021-02-10T07:20
2021-02-10T08:28
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149802/92/1498029272_0:23:2982:1700_1920x0_80_0_0_056824f46863a01ae77e67ae75090b72.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский сенат признал, что процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным, следует из результатов голосования членов законодательного органа.Сенат начал заседание по процессу именно с этого вопроса. Изучение соответствия делопроизводства основному закону страны связано с тем, что Трамп уже не занимает президентский пост.За конституционность проголосовали 56 сенаторов, причем шесть из них — представители Республиканской партии. Остальные 44 сенатора из этого политического движения показали намерение добиться оправдания Трампа и инициативу не поддержали.По словам юриста Трампа Дэвида Шоэна, импичмент задним числом не может быть конституционным, поскольку этот процесс допускается лишь для действующих глав государства, которых можно лишить власти, однако у бывших президентов этих привилегий нет. В частности, отметил Шоэн, в основном законе страны четко прописано, что процедура импичмента позволяет отрешить от власти президента, вице-президента и любых гражданских служащих, и в этом пассаже авторы конституции определенно говорили о действующем главе государства, поскольку "больше одного президента за раз" в стране не бывает.К процессу импичмента привели беспорядки в Вашингтоне в прошлом месяце. Шестого января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса и прервали его работу на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.Вопрос конституционностиДля вынесения импичмента необходимо 67 голосов членов сената, 50 из 100 сенаторов при этом — члены Республиканской партии США.Палата представителей уже рассмотрела эту инициативу и проголосовала за нее.Ранее эксперты по американскому конституционному праву в беседе с РИА Новости подчеркнули, что в основном законе государства указывается ничего конкретного по поводу этой проблемы. Таким образом, решение по сути остается за членами сената, постановившими, что они могут заняться этим вопросом самостоятельно.
https://ria.ru/20200206/1564273660.html
https://ria.ru/20210208/tramp-1596443091.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149802/92/1498029272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60da57cf8f12e82406b25240ba13229e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Американский сенат признал, что процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу
конституционным, следует из результатов голосования членов законодательного органа.
Сенат начал заседание по процессу именно с этого вопроса. Изучение соответствия делопроизводства основному закону страны связано с тем, что Трамп уже не занимает президентский пост.
За конституционность проголосовали 56 сенаторов, причем шесть из них — представители Республиканской партии. Остальные 44 сенатора из этого политического движения показали намерение добиться оправдания Трампа и инициативу не поддержали.
По словам юриста Трампа Дэвида Шоэна, импичмент задним числом не может быть конституционным, поскольку этот процесс допускается лишь для действующих глав государства, которых можно лишить власти, однако у бывших президентов этих привилегий нет. В частности, отметил Шоэн, в основном законе страны четко прописано, что процедура импичмента позволяет отрешить от власти президента, вице-президента и любых гражданских служащих, и в этом пассаже авторы конституции определенно говорили о действующем главе государства, поскольку "больше одного президента за раз" в стране не бывает.
К процессу импичмента привели беспорядки в Вашингтоне
в прошлом месяце. Шестого января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса и прервали его работу на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.
Вопрос конституционности
Для вынесения импичмента необходимо 67 голосов членов сената, 50 из 100 сенаторов при этом — члены Республиканской партии США
.
Палата представителей уже рассмотрела эту инициативу и проголосовала за нее.
Ранее эксперты по американскому конституционному праву в беседе с РИА Новости подчеркнули, что в основном законе государства указывается ничего конкретного по поводу этой проблемы. Таким образом, решение по сути остается за членами сената, постановившими, что они могут заняться этим вопросом самостоятельно.