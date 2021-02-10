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Сенат США признал импичмент Дональда Трампа конституционным
Сенат США признал импичмент Дональда Трампа конституционным
Американский сенат признал, что процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным, следует из результатов голосования членов законодательного РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T07:20
2021-02-10T08:28
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский сенат признал, что процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным, следует из результатов голосования членов законодательного органа.Сенат начал заседание по процессу именно с этого вопроса. Изучение соответствия делопроизводства основному закону страны связано с тем, что Трамп уже не занимает президентский пост.За конституционность проголосовали 56 сенаторов, причем шесть из них — представители Республиканской партии. Остальные 44 сенатора из этого политического движения показали намерение добиться оправдания Трампа и инициативу не поддержали.По словам юриста Трампа Дэвида Шоэна, импичмент задним числом не может быть конституционным, поскольку этот процесс допускается лишь для действующих глав государства, которых можно лишить власти, однако у бывших президентов этих привилегий нет. В частности, отметил Шоэн, в основном законе страны четко прописано, что процедура импичмента позволяет отрешить от власти президента, вице-президента и любых гражданских служащих, и в этом пассаже авторы конституции определенно говорили о действующем главе государства, поскольку "больше одного президента за раз" в стране не бывает.К процессу импичмента привели беспорядки в Вашингтоне в прошлом месяце. Шестого января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса и прервали его работу на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.Вопрос конституционностиДля вынесения импичмента необходимо 67 голосов членов сената, 50 из 100 сенаторов при этом — члены Республиканской партии США.Палата представителей уже рассмотрела эту инициативу и проголосовала за нее.Ранее эксперты по американскому конституционному праву в беседе с РИА Новости подчеркнули, что в основном законе государства указывается ничего конкретного по поводу этой проблемы. Таким образом, решение по сути остается за членами сената, постановившими, что они могут заняться этим вопросом самостоятельно.
https://ria.ru/20200206/1564273660.html
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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Сенат США признал импичмент Дональда Трампа конституционным

07:20 10.02.2021 (обновлено: 08:28 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский сенат признал, что процесс по импичменту экс-президенту Дональду Трампу конституционным, следует из результатов голосования членов законодательного органа.
Сенат начал заседание по процессу именно с этого вопроса. Изучение соответствия делопроизводства основному закону страны связано с тем, что Трамп уже не занимает президентский пост.
За конституционность проголосовали 56 сенаторов, причем шесть из них — представители Республиканской партии. Остальные 44 сенатора из этого политического движения показали намерение добиться оправдания Трампа и инициативу не поддержали.
По словам юриста Трампа Дэвида Шоэна, импичмент задним числом не может быть конституционным, поскольку этот процесс допускается лишь для действующих глав государства, которых можно лишить власти, однако у бывших президентов этих привилегий нет. В частности, отметил Шоэн, в основном законе страны четко прописано, что процедура импичмента позволяет отрешить от власти президента, вице-президента и любых гражданских служащих, и в этом пассаже авторы конституции определенно говорили о действующем главе государства, поскольку "больше одного президента за раз" в стране не бывает.
К процессу импичмента привели беспорядки в Вашингтоне в прошлом месяце. Шестого января сторонники Трампа штурмовали здание конгресса и прервали его работу на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2020
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Случаи вынесения или угрозы импичментов в США

Вопрос конституционности

Для вынесения импичмента необходимо 67 голосов членов сената, 50 из 100 сенаторов при этом — члены Республиканской партии США.
Палата представителей уже рассмотрела эту инициативу и проголосовала за нее.
Ранее эксперты по американскому конституционному праву в беседе с РИА Новости подчеркнули, что в основном законе государства указывается ничего конкретного по поводу этой проблемы. Таким образом, решение по сути остается за членами сената, постановившими, что они могут заняться этим вопросом самостоятельно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Дональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
 
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