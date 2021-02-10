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https://ria.ru/20210210/diskriminatsiya-1596783708.html
Россия призвала ОБСЕ решить ситуацию с русским языком в Прибалтике
Россия призвала ОБСЕ решить ситуацию с русским языком в Прибалтике
Россия рассчитывает на профессиональный и непредвзятый подход исполнительных структур ОБСЕ к разрешению вопроса дискриминации русского языка в странах... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:05
2021-02-10T11:05
россия
обсе
прибалтика
александр лукашевич
украина
политика
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия рассчитывает на профессиональный и непредвзятый подход исполнительных структур ОБСЕ к разрешению вопроса дискриминации русского языка в странах Прибалтики и на Украине, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.Защита от дискриминации русского языка и русскоязычного населения Прибалтики и Украины - одна из наиболее актуальных для России тем в правозащитной повестке дня ОБСЕ, и, по мнению Лукашевича, ранее этому вопросу уделялось недостаточное внимание со стороны организации и ее профильных исполнительных структур."Одной из причин такого состояния дел является географический и тематический дисбалансы в их деятельности, а также в руководстве, где на протяжении многих лет было явное доминирование представителей государств к "западу от Вены". Назначение господина (Кайрата) Абдрахманова на пост Верховного комиссара по делам нацменьшинств дает надежду на некоторое выправление таких дисбалансов. Наши озабоченности до него мы, разумеется, уже довели. Рассчитываем на его активную работу по упомянутой проблематике", - подчеркнул постпред.Он добавил, что "профессионального и непредвзятого подхода к возложенным на них функциям, в том числе по теме дискриминации русского языка в странах Прибалтики и на Украине, мы ожидаем и от всех других глав исполнительных структур ОБСЕ, включая генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека и Представителя по вопросам свободы СМИ". "От этого во многом будут зависеть наши оценки их деятельности в целом", - заключил Лукашевич.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает возможными шаги по более широкому использованию русского языка в регионе, это не будет нарушать украинские законы.Лукашевич указывал ранее и на вопиющие нарушения в отношении использования русского языка в Прибалтике. По его словам, есть ощущение, что все идет на слом тенденции существования русского языка в этих государствах.
https://ria.ru/20210203/yazyk-1595891047.html
https://ria.ru/20210210/zhurnalisty-1596778771.html
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россия, обсе, прибалтика, александр лукашевич, украина, политика

Россия призвала ОБСЕ решить ситуацию с русским языком в Прибалтике

11:05 10.02.2021
 
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : OSCE/Curtis Budden
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ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия рассчитывает на профессиональный и непредвзятый подход исполнительных структур ОБСЕ к разрешению вопроса дискриминации русского языка в странах Прибалтики и на Украине, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Защита от дискриминации русского языка и русскоязычного населения Прибалтики и Украины - одна из наиболее актуальных для России тем в правозащитной повестке дня ОБСЕ, и, по мнению Лукашевича, ранее этому вопросу уделялось недостаточное внимание со стороны организации и ее профильных исполнительных структур.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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Грызлов оценил ситуацию с русским языком на Украине
"Одной из причин такого состояния дел является географический и тематический дисбалансы в их деятельности, а также в руководстве, где на протяжении многих лет было явное доминирование представителей государств к "западу от Вены". Назначение господина (Кайрата) Абдрахманова на пост Верховного комиссара по делам нацменьшинств дает надежду на некоторое выправление таких дисбалансов. Наши озабоченности до него мы, разумеется, уже довели. Рассчитываем на его активную работу по упомянутой проблематике", - подчеркнул постпред.
Он добавил, что "профессионального и непредвзятого подхода к возложенным на них функциям, в том числе по теме дискриминации русского языка в странах Прибалтики и на Украине, мы ожидаем и от всех других глав исполнительных структур ОБСЕ, включая генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека и Представителя по вопросам свободы СМИ". "От этого во многом будут зависеть наши оценки их деятельности в целом", - заключил Лукашевич.
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10:37
Россия продолжит отстаивать в ОБСЕ интересы отечественных журналистов
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. При этом глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук считает возможными шаги по более широкому использованию русского языка в регионе, это не будет нарушать украинские законы.
Лукашевич указывал ранее и на вопиющие нарушения в отношении использования русского языка в Прибалтике. По его словам, есть ощущение, что все идет на слом тенденции существования русского языка в этих государствах.
Ученики украинской школы - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
 
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