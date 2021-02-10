https://ria.ru/20210210/diplomat-1596768784.html

Путин поздравил МИД с Днем дипломата

Путин поздравил МИД с Днем дипломата

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с их профессиональным праздником, отметив, что благодаря... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T09:09

2021-02-10T09:09

2021-02-10T09:19

россия

евразийский экономический союз

брикс

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с их профессиональным праздником, отметив, что благодаря действиям МИД удалось стабилизировать ситуацию в ряде "горячих точек", сообщает пресс-служба Кремля.Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года."Во многом благодаря активным и последовательным действиям министерства иностранных дел удалось добиться стабилизации ситуации в ряде "горячих точек", обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС", - говорится в сообщении.Кроме того, президент отметил эффективную работу, проделанную МИД и его загранучреждениями, по оказанию помощи россиянам, находившимся за границей в разгар пандемии COVID."В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами. И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве", - добавляется в сообщении.Президент подчеркнул, что отечественная внешнеполитическая служба может гордиться своей историей, а дипломаты РФ и сегодня находятся "на переднем крае защиты национальных интересов", вносят вклад в укрепление мира, в решение глобальных и региональных проблем."Убежден, что вы и впредь будете трудиться с максимальной отдачей, умело отстаивать интересы России, способствовать упрочению ее международного авторитета и влияния, созданию благоприятных условий для социально-экономического развития страны", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, брикс, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, общество