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В Еврокомиссии обвинили Россию в "дезинформации" о вакцинации на Украине
В Еврокомиссии обвинили Россию в "дезинформации" о вакцинации на Украине
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обвинил Россию в якобы "дезинформации" относительно вакцинации против COVID-19 на Украине, ничем... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T22:36
2021-02-10T22:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
верховная рада украины
еврокомиссия
валдис домбровскис
владимир зеленский
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обвинил Россию в якобы "дезинформации" относительно вакцинации против COVID-19 на Украине, ничем не аргументировав свои слова.По словам исполнительного вице-президента ЕК, вакцинация на Украине может стартовать уже в этом месяце.Ранее сообщалось, что на Украине в марте может быть запущен Центр противодействия дезинформации. По мнению президента страны Владимира Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией. Кроме того, глава минкульта рассказал, что министерство намерено представить в марте стратегию противодействия дезинформации, нацеленную на повышение медиаграмотности населения. Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявлял РИА Новости, что "украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям по дезинформации".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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коронавирус covid-19, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, валдис домбровскис, владимир зеленский, украина, в мире

В Еврокомиссии обвинили Россию в "дезинформации" о вакцинации на Украине

22:36 10.02.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichМедицинский работник возле больницы для пациентов c коронавирусом (COVID-19) в Киеве, Украина
Медицинский работник возле больницы для пациентов c коронавирусом (COVID-19) в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обвинил Россию в якобы "дезинформации" относительно вакцинации против COVID-19 на Украине, ничем не аргументировав свои слова.
По словам исполнительного вице-президента ЕК, вакцинация на Украине может стартовать уже в этом месяце.

"Однако мы обеспокоены относительно влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом по вакцинам", - сказал Домбровскис на пресс-конференции. При этом он не привел никаких примеров российской "дезинформации".

Ранее сообщалось, что на Украине в марте может быть запущен Центр противодействия дезинформации. По мнению президента страны Владимира Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией. Кроме того, глава минкульта рассказал, что министерство намерено представить в марте стратегию противодействия дезинформации, нацеленную на повышение медиаграмотности населения. Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявлял РИА Новости, что "украинский медиаландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям по дезинформации".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияВалдис ДомбровскисВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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