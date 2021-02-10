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Московская область стала лидером по приросту рождаемости
Московская область стала лидером по приросту рождаемости
Московская область заняла первое место в стране по темпам роста рождаемости. По информации Росстата, за год на свет появились более 79 тысяч детей, сообщил... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:02
2021-02-10T17:02
2021-02-10T17:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Московская область заняла первое место в стране по темпам роста рождаемости. По информации Росстата, за год на свет появились более 79 тысяч детей, сообщил телеканал "360".Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что этот показатель превышает данные ЦФО и других регионов России."Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России", – уточнила Стригункова.Глава министерства здравоохранения Подмосковья отметила, что в перинатальных центрах Московской области женщины могут выбрать мягкий, вертикальный и партнерский виды родов. Самое главное, чтобы у роженицы не было противопоказаний.Министр добавила, что в учреждениях созданы комфортные условия для пациенток, клиники оснащены качественным оборудованием, в них работают заботливые врачи. Стригункова пояснила, что речь идет о родильных домах первого и второго уровней, шести перинатальных центрах и областном НИИ акушерства и гинекологии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Московская область заняла первое место в стране по темпам роста рождаемости. По информации Росстата, за год на свет появились более 79 тысяч детей, сообщил телеканал "360"
.
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что этот показатель превышает данные ЦФО и других регионов России.
"Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России", – уточнила Стригункова.
Глава министерства здравоохранения Подмосковья отметила, что в перинатальных центрах Московской области женщины могут выбрать мягкий, вертикальный и партнерский виды родов. Самое главное, чтобы у роженицы не было противопоказаний.
Министр добавила, что в учреждениях созданы комфортные условия для пациенток, клиники оснащены качественным оборудованием, в них работают заботливые врачи. Стригункова пояснила, что речь идет о родильных домах первого и второго уровней, шести перинатальных центрах и областном НИИ акушерства и гинекологии.