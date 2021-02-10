https://ria.ru/20210210/deti-1596864506.html

Московская область стала лидером по приросту рождаемости

Московская область стала лидером по приросту рождаемости

Московская область заняла первое место в стране по темпам роста рождаемости. По информации Росстата, за год на свет появились более 79 тысяч детей, сообщил... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:02

2021-02-10T17:02

2021-02-10T17:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Московская область заняла первое место в стране по темпам роста рождаемости. По информации Росстата, за год на свет появились более 79 тысяч детей, сообщил телеканал "360".Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что этот показатель превышает данные ЦФО и других регионов России."Показатель рождаемости в Московской области на 14,4% выше, чем в ЦФО, и на 5,1% выше, чем в России", – уточнила Стригункова.Глава министерства здравоохранения Подмосковья отметила, что в перинатальных центрах Московской области женщины могут выбрать мягкий, вертикальный и партнерский виды родов. Самое главное, чтобы у роженицы не было противопоказаний.Министр добавила, что в учреждениях созданы комфортные условия для пациенток, клиники оснащены качественным оборудованием, в них работают заботливые врачи. Стригункова пояснила, что речь идет о родильных домах первого и второго уровней, шести перинатальных центрах и областном НИИ акушерства и гинекологии.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)