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В Сургуте госпитализировали двоих маленьких детей с тяжелыми травмами
В Сургуте госпитализировали двоих маленьких детей с тяжелыми травмами
Двое маленьких детей с тяжелыми травмами госпитализированы в Сургуте, их родителей проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает следственное... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:25
2021-02-10T12:25
2021-02-10T12:25
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следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Двое маленьких детей с тяжелыми травмами госпитализированы в Сургуте, их родителей проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.В ведомстве уточнили, что на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель, который является отцом младенца. Взрослые, по версии следствия, находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о мере пресечения для родителей, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20210201/izbienie-1595543718.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия