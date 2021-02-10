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В Сургуте госпитализировали двоих маленьких детей с тяжелыми травмами

В Сургуте госпитализировали двоих маленьких детей с тяжелыми травмами

Двое маленьких детей с тяжелыми травмами госпитализированы в Сургуте, их родителей проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает следственное... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:25

2021-02-10T12:25

2021-02-10T12:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Двое маленьких детей с тяжелыми травмами госпитализированы в Сургуте, их родителей проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.В ведомстве уточнили, что на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель, который является отцом младенца. Взрослые, по версии следствия, находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о мере пресечения для родителей, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210201/izbienie-1595543718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия