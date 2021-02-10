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В Сургуте госпитализировали двоих маленьких детей с тяжелыми травмами
В Сургуте госпитализировали двоих маленьких детей с тяжелыми травмами
Двое маленьких детей с тяжелыми травмами госпитализированы в Сургуте, их родителей проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает следственное... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:25
2021-02-10T12:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Двое маленьких детей с тяжелыми травмами госпитализированы в Сургуте, их родителей проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.В ведомстве уточнили, что на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель, который является отцом младенца. Взрослые, по версии следствия, находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о мере пресечения для родителей, добавили в СУСК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

В Сургуте госпитализировали двоих маленьких детей с тяжелыми травмами

12:25 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Двое маленьких детей с тяжелыми травмами госпитализированы в Сургуте, их родителей проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.
"По предварительным данным, 9 февраля в период с 16 до 17 часов в квартире одного из домов города Сургут 1,5-месячный мальчик и 1,5-годовалая девочка получили телесные повреждения тяжелой степени в виде травм головы и других частей тела, с которыми госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель, который является отцом младенца. Взрослые, по версии следствия, находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о мере пресечения для родителей, добавили в СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СургутПроисшествия
 
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