Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/destabilizatsiya-1596868299.html
В Госдуме назвали незаконные акции частью замысла по дестабилизации
В Госдуме назвали незаконные акции частью замысла по дестабилизации
Прошедшие в России несогласованные митинги являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и в 2024 году, заявил глава комиссии... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:19
2021-02-10T17:48
василий пискарев
дмитрий медведев
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593673906_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_4bcb5a9e6fbae332c85c525616a0af56.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прошедшие в России несогласованные митинги являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и в 2024 году, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев.В среду проходит заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему: "О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних".Он добавил, что несанкционированные акции с участием подростков целенаправленно готовились в течение несколько лет.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593673906_182:305:2506:2048_1920x0_80_0_0_f9ffbad6f05d6f3a7f9e55c4762fa7a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий пискарев, дмитрий медведев, россия, госдума рф

В Госдуме назвали незаконные акции частью замысла по дестабилизации

17:19 10.02.2021 (обновлено: 17:48 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прошедшие в России несогласованные митинги являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и в 2024 году, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев.
В среду проходит заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему: "О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 20:27
Навальный уничтожил себя как политика за один день

"То, что мы сегодня видим, и известные события лета 2019 года с иностранным участием - это некая часть единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и, разумеется, в 2024 году", - сказал Пискарев.

Он добавил, что несанкционированные акции с участием подростков целенаправленно готовились в течение несколько лет.

"Особого внимания заслуживают программы обучения как за границей, так и в России при иностранной помощи новым технологиям управления группами подростков и молодежи в виде игры, которые называются геймификацией", - сказал Пискарев.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
 
Василий ПискаревДмитрий МедведевРоссияГосдума РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния