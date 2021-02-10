https://ria.ru/20210210/destabilizatsiya-1596868299.html

В Госдуме назвали незаконные акции частью замысла по дестабилизации

В Госдуме назвали незаконные акции частью замысла по дестабилизации

Прошедшие в России несогласованные митинги являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и в 2024 году, заявил глава комиссии... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:19

2021-02-10T17:19

2021-02-10T17:48

василий пискарев

дмитрий медведев

россия

госдума рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Прошедшие в России несогласованные митинги являются частью единого замысла по дестабилизации ситуации в России в этом году и в 2024 году, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев.В среду проходит заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему: "О деятельности извне по стимулированию протестной повестки и вовлечению в протестные акции несовершеннолетних".Он добавил, что несанкционированные акции с участием подростков целенаправленно готовились в течение несколько лет.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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василий пискарев, дмитрий медведев, россия, госдума рф