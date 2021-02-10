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Адвокат Трампа обвинил демократов в попытке наказать избирателей
Адвокат Трампа обвинил демократов в попытке наказать избирателей
Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн обвинил демократов в том, что они пытаются лишить избирательных прав тех, кто проголосовал за Трампа на выборах. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T01:26
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн обвинил демократов в том, что они пытаются лишить избирательных прав тех, кто проголосовал за Трампа на выборах.Если сенат вслед за палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии сможет лишить его права баллотироваться на выборах.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа сторонников Трампа после его речи направилась к Капитолию и учинила погром.
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вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Адвокат Трампа обвинил демократов в попытке наказать избирателей

01:26 10.02.2021 (обновлено: 01:48 10.02.2021)
 
© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции сторонников Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции сторонников Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн обвинил демократов в том, что они пытаются лишить избирательных прав тех, кто проголосовал за Трампа на выборах.
Если сенат вслед за палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии сможет лишить его права баллотироваться на выборах.
"Этим процессом вы разбередите новые, более серьезные раны по всей стране. Ведь очень многие американцы понимают, что именно представляет собой этот процесс: это попытка группы партийных политиков, пытающихся убрать Дональда Трампа с американской политической сцены, пытающихся лишить права голоса больше чем 74 миллиона американцев", - заявил Шоэн в ходе процесса в сенате.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа сторонников Трампа после его речи направилась к Капитолию и учинила погром.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
00:27
Адвокат назвал импичмент попыткой не допустить Трампа к выборам
 
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