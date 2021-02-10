https://ria.ru/20210210/demokraty-1596754669.html

Адвокат Трампа обвинил демократов в попытке наказать избирателей

Адвокат Трампа обвинил демократов в попытке наказать избирателей

Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн обвинил демократов в том, что они пытаются лишить избирательных прав тех, кто проголосовал за Трампа на выборах. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:26

2021-02-10T01:26

2021-02-10T01:48

вашингтон

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592763921_0:92:2693:1606_1920x0_80_0_0_d7de6ef4f50a70fb6fb49714dec89031.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн обвинил демократов в том, что они пытаются лишить избирательных прав тех, кто проголосовал за Трампа на выборах.Если сенат вслед за палатой представителей вынесет Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, то впоследствии сможет лишить его права баллотироваться на выборах.Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Шестого января толпа сторонников Трампа после его речи направилась к Капитолию и учинила погром.

https://ria.ru/20210210/trump-1596752203.html

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, в мире