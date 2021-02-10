https://ria.ru/20210210/byudzhetniki-1596838059.html
Путин призвал объяснять формирование зарплат у бюджетников
Путин призвал объяснять формирование зарплат у бюджетников
Нужно объяснить формирование зарплат бюджетников, тогда у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:08
2021-02-10T15:08
2021-02-10T15:19
александр iii
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нужно объяснить формирование зарплат бюджетников, тогда у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент вспомнил слова, которые когда-то произнес Александр III. "Он как-то сказал: "Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин - был такой министр путей сообщений - тут уже непонятно ни мне, ни ему", - сказал он.Путин подчеркнул, что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. "Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210210/zarplata-1596824808.html
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Путин: "Некоторые наши службы играют в статистику"
"Очень часто мы видим - ну во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько - что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - сказал он на совещании с кабмином.
2021-02-10T15:08
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