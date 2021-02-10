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Бутина призвала защищать права незаконно задержанных на Украине крымчан
Бутина призвала защищать права незаконно задержанных на Украине крымчан
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что необходимо бороться за освобождение незаконно задержанных... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:53
2021-02-10T14:53
мария бутина
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что необходимо бороться за освобождение незаконно задержанных на Украине крымчан, а также за права всех жителей полуострова, которые оказались ущемлены после 2014 года.Бутина в среду встретилась в Симферополе с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым, она презентовала и подарила ему свою книгу "Тюремный дневник".Она отметила, что работу следует проводить системно, указывая на незаконные санкции в отношении крымчан и других граждан России западным дипломатам и властям. Бутина сказала, что более всего ее беспокоит судьба государственных служащих и депутатов Крыма, которые подвергаются задержаниям и репрессиям по требованию Киева в случае выезда за границу. Он также отметила незаконные ограничения в поездках за рубеж в отношении всех жителей полуострова.Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам. Москва воспринимает отказ в выдаче шенгенских виз крымчанам как наказание за их волеизъявление, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
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мария бутина, республика крым, украина, в мире

Бутина призвала защищать права незаконно задержанных на Украине крымчан

14:53 10.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМария Бутина на презентации своей книги "#Тюремный дневник"
Мария Бутина на презентации своей книги #Тюремный дневник - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что необходимо бороться за освобождение незаконно задержанных на Украине крымчан, а также за права всех жителей полуострова, которые оказались ущемлены после 2014 года.
Бутина в среду встретилась в Симферополе с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым, она презентовала и подарила ему свою книгу "Тюремный дневник".
"Многие россияне, крымчане оказались в местах лишения свободы. Многие оказались в ситуации, что при попытке поехать за рубеж могут попасть под экстрадицию и оказаться на Украине в тюрьме на серьезные сроки… Сейчас нужно бороться за права конкретных граждан… Первый шаг, который необходимо сделать, - составить списки людей (незаконно удерживаемых на Украине – Прим. ред.), нужно по каждому отрабатывать отдельно", - сказала Бутина на встрече со спикером госсовета Крыма.
Она отметила, что работу следует проводить системно, указывая на незаконные санкции в отношении крымчан и других граждан России западным дипломатам и властям. Бутина сказала, что более всего ее беспокоит судьба государственных служащих и депутатов Крыма, которые подвергаются задержаниям и репрессиям по требованию Киева в случае выезда за границу. Он также отметила незаконные ограничения в поездках за рубеж в отношении всех жителей полуострова.
"Международное сообщество должно признать, что граждане России крымчане обладают всем набором гражданских прав и не должны подвергаться уголовным преследованиям", - сказала Бутина.
Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам. Москва воспринимает отказ в выдаче шенгенских виз крымчанам как наказание за их волеизъявление, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
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