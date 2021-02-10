Бутина призвала защищать права незаконно задержанных на Украине крымчан
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМария Бутина на презентации своей книги "#Тюремный дневник"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что необходимо бороться за освобождение незаконно задержанных на Украине крымчан, а также за права всех жителей полуострова, которые оказались ущемлены после 2014 года.
Бутина в среду встретилась в Симферополе с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым, она презентовала и подарила ему свою книгу "Тюремный дневник".
"Многие россияне, крымчане оказались в местах лишения свободы. Многие оказались в ситуации, что при попытке поехать за рубеж могут попасть под экстрадицию и оказаться на Украине в тюрьме на серьезные сроки… Сейчас нужно бороться за права конкретных граждан… Первый шаг, который необходимо сделать, - составить списки людей (незаконно удерживаемых на Украине – Прим. ред.), нужно по каждому отрабатывать отдельно", - сказала Бутина на встрече со спикером госсовета Крыма.
Она отметила, что работу следует проводить системно, указывая на незаконные санкции в отношении крымчан и других граждан России западным дипломатам и властям. Бутина сказала, что более всего ее беспокоит судьба государственных служащих и депутатов Крыма, которые подвергаются задержаниям и репрессиям по требованию Киева в случае выезда за границу. Он также отметила незаконные ограничения в поездках за рубеж в отношении всех жителей полуострова.
"Международное сообщество должно признать, что граждане России крымчане обладают всем набором гражданских прав и не должны подвергаться уголовным преследованиям", - сказала Бутина.
Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам. Москва воспринимает отказ в выдаче шенгенских виз крымчанам как наказание за их волеизъявление, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.