https://ria.ru/20210210/butina-1596833270.html

Бутина призвала защищать права незаконно задержанных на Украине крымчан

Бутина призвала защищать права незаконно задержанных на Украине крымчан

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что необходимо бороться за освобождение незаконно задержанных... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:53

2021-02-10T14:53

2021-02-10T14:53

мария бутина

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что необходимо бороться за освобождение незаконно задержанных на Украине крымчан, а также за права всех жителей полуострова, которые оказались ущемлены после 2014 года.Бутина в среду встретилась в Симферополе с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым, она презентовала и подарила ему свою книгу "Тюремный дневник".Она отметила, что работу следует проводить системно, указывая на незаконные санкции в отношении крымчан и других граждан России западным дипломатам и властям. Бутина сказала, что более всего ее беспокоит судьба государственных служащих и депутатов Крыма, которые подвергаются задержаниям и репрессиям по требованию Киева в случае выезда за границу. Он также отметила незаконные ограничения в поездках за рубеж в отношении всех жителей полуострова.Консульства и визовые центры США и стран ЕС не выдают визы крымчанам по российским загранпаспортам. Все визовые операции жители полуострова могут совершить только на Украине и по украинским документам. Москва воспринимает отказ в выдаче шенгенских виз крымчанам как наказание за их волеизъявление, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20190501/1553217304.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария бутина, республика крым, украина, в мире