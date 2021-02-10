Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 10 фев — РИА Новости. Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.
"Возник дефицит – Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому - ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. О дефиците топлива марок АИ-92 и АИ-95 с 5 февраля говорили держатели АЗС Ванинского и Совгаванского районов. Заправки стояли практически "сухими", заявляли бизнесмены.
"Направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом", - добавил врио губернатора.
8 февраля, 00:30Названы регионы России с самым доступным бензином для населения