https://ria.ru/20210210/benzin-1596780714.html

Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае

Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае

Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:51

2021-02-10T10:51

2021-02-10T10:51

дальний восток

михаил дегтярев

аи-92

александр новак

аи-95

хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 10 фев — РИА Новости. Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.Ранее сообщалось, что повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. О дефиците топлива марок АИ-92 и АИ-95 с 5 февраля говорили держатели АЗС Ванинского и Совгаванского районов. Заправки стояли практически "сухими", заявляли бизнесмены."Направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20210208/benzin-1596435788.html

дальний восток

хабаровский край

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дальний восток, михаил дегтярев, аи-92, александр новак, аи-95, хабаровский край, общество