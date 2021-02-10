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Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае
Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае
Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:51
2021-02-10T10:51
дальний восток
михаил дегтярев
аи-92
александр новак
аи-95
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 10 фев — РИА Новости. Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.Ранее сообщалось, что повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. О дефиците топлива марок АИ-92 и АИ-95 с 5 февраля говорили держатели АЗС Ванинского и Совгаванского районов. Заправки стояли практически "сухими", заявляли бизнесмены."Направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом", - добавил врио губернатора.
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дальний восток, михаил дегтярев, аи-92, александр новак, аи-95, хабаровский край, общество

Дегтярев назвал причину дефицита бензина в Хабаровском крае

10:51 10.02.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ХАБАРОВСК, 10 фев — РИА Новости. Дефицит бензина в Хабаровском крае возник из-за ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка, заявил врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Возник дефицит – Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому - ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. О дефиците топлива марок АИ-92 и АИ-95 с 5 февраля говорили держатели АЗС Ванинского и Совгаванского районов. Заправки стояли практически "сухими", заявляли бизнесмены.
"Направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом", - добавил врио губернатора.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Названы регионы России с самым доступным бензином для населения
 
Дальний ВостокМихаил ДегтяревАИ-92Александр НовакАИ-95Хабаровский крайОбщество
 
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