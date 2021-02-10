Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Вопрос о целесообразности привлечения посредников, в том числе Москвы, для организации диалога между действующими властями Белоруссии и белорусской оппозицией должны решать не внешние игроки, а представители народа республики, заявил РИА Новости посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Белорусская оппозиция выступает за привлечение международных посредников для урегулирования политического кризиса в Белоруссии, спровоцированного президентскими выборами. Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.
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"Диалог оппозиции с руководством республики, полагаю, это внутриполитический вопрос независимой Беларуси. Нужны ли здесь посредники – определять не внешним игрокам, не тем, кто навязывает себя официальному Минску в этом качестве, а только авторитетным представителям белорусского народа", - сказал посол, касаясь желания белорусской оппозиции привлечь международных посредников, в том числе и РФ, к урегулированию политического кризиса в Белоруссии.
"Абстрагируясь от поствыборной ситуации в Беларуси, хочу подчеркнуть: сложно представить успешной и правовой "схему", когда вопросы совершенствования политической системы государства, поправок в конституцию, судеб миллионов людей пытаются решать люди, покинувшие свою страну, но не забывающие давать "рекомендации" соотечественникам в онлайн-формате из зарубежных столиц", - подчеркнул Мезенцев.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.