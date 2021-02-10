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Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Вопрос о целесообразности привлечения посредников, в том числе Москвы, для организации диалога между действующими властями Белоруссии и белорусской оппозицией... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:16
2021-02-10T16:16
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Вопрос о целесообразности привлечения посредников, в том числе Москвы, для организации диалога между действующими властями Белоруссии и белорусской оппозицией должны решать не внешние игроки, а представители народа республики, заявил РИА Новости посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.Белорусская оппозиция выступает за привлечение международных посредников для урегулирования политического кризиса в Белоруссии, спровоцированного президентскими выборами. Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника."Абстрагируясь от поствыборной ситуации в Беларуси, хочу подчеркнуть: сложно представить успешной и правовой "схему", когда вопросы совершенствования политической системы государства, поправок в конституцию, судеб миллионов людей пытаются решать люди, покинувшие свою страну, но не забывающие давать "рекомендации" соотечественникам в онлайн-формате из зарубежных столиц", - подчеркнул Мезенцев.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире

Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии

16:16 10.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Вопрос о целесообразности привлечения посредников, в том числе Москвы, для организации диалога между действующими властями Белоруссии и белорусской оппозицией должны решать не внешние игроки, а представители народа республики, заявил РИА Новости посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Белорусская оппозиция выступает за привлечение международных посредников для урегулирования политического кризиса в Белоруссии, спровоцированного президентскими выборами. Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"

"Диалог оппозиции с руководством республики, полагаю, это внутриполитический вопрос независимой Беларуси. Нужны ли здесь посредники – определять не внешним игрокам, не тем, кто навязывает себя официальному Минску в этом качестве, а только авторитетным представителям белорусского народа", - сказал посол, касаясь желания белорусской оппозиции привлечь международных посредников, в том числе и РФ, к урегулированию политического кризиса в Белоруссии.

"Абстрагируясь от поствыборной ситуации в Беларуси, хочу подчеркнуть: сложно представить успешной и правовой "схему", когда вопросы совершенствования политической системы государства, поправок в конституцию, судеб миллионов людей пытаются решать люди, покинувшие свою страну, но не забывающие давать "рекомендации" соотечественникам в онлайн-формате из зарубежных столиц", - подчеркнул Мезенцев.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 17:09
Лукашенко назвал условие политической амнистии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
 
Светлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
 
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