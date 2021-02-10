https://ria.ru/20210210/belorussiya-1596852311.html

Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Посол России прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Вопрос о целесообразности привлечения посредников, в том числе Москвы, для организации диалога между действующими властями Белоруссии и белорусской оппозицией... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:16

2021-02-10T16:16

2021-02-10T16:16

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_1029e8b7c30dab441360928819264f9a.jpg

МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Вопрос о целесообразности привлечения посредников, в том числе Москвы, для организации диалога между действующими властями Белоруссии и белорусской оппозицией должны решать не внешние игроки, а представители народа республики, заявил РИА Новости посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.Белорусская оппозиция выступает за привлечение международных посредников для урегулирования политического кризиса в Белоруссии, спровоцированного президентскими выборами. Ранее экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что "было бы замечательно", если бы президент Франции Эммануэль Макрон пригласил российского коллегу Владимира Путина участвовать в переговорах с белорусскими властями в качестве посредника."Абстрагируясь от поствыборной ситуации в Беларуси, хочу подчеркнуть: сложно представить успешной и правовой "схему", когда вопросы совершенствования политической системы государства, поправок в конституцию, судеб миллионов людей пытаются решать люди, покинувшие свою страну, но не забывающие давать "рекомендации" соотечественникам в онлайн-формате из зарубежных столиц", - подчеркнул Мезенцев.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20210128/amnistiya-1594998952.html

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире