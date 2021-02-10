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Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
Пресненский суд Москвы в среду отправил в СИЗО еще одного участника несанкционированной акции 23 января, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщила РИА... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:05
2021-02-10T14:05
россия
дмитрий медведев
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду отправил в СИЗО еще одного участника несанкционированной акции 23 января, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.По версии следствия, 23 января на незаконной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, мужчина несколько раз ударил полицейского. Следственный комитет публиковал видео, на котором мужчина во время давки бьет сотрудника МВД и пытается сорвать с него шлем.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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россия, дмитрий медведев, москва, происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января

14:05 10.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду отправил в СИЗО еще одного участника несанкционированной акции 23 января, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Пресненским судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Миляева Алексея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве во время несанкционированной акции - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
13:57
В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
По версии следствия, 23 января на незаконной акции в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, мужчина несколько раз ударил полицейского. Следственный комитет публиковал видео, на котором мужчина во время давки бьет сотрудника МВД и пытается сорвать с него шлем.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
 
РоссияДмитрий МедведевМоскваПроисшествия
 
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