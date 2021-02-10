https://ria.ru/20210210/advokat-1596759445.html

CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту

CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп недоволен вступительной речью своего адвоката Брюса Кастора, которую он произнес на заседании сената, где рассматривался... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T05:00

2021-02-10T05:00

2021-02-10T05:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп недоволен вступительной речью своего адвоката Брюса Кастора, которую он произнес на заседании сената, где рассматривался вопрос конституционности процесса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Ранее во вторник сенат США назвал конституционным процесс импичмента Трампу. За конституционность импичмента бывшему президенту проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Однако 44 сенатора-республиканца, проголосовав против, дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа. Для того чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате. Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.По данным телеканала, "Трамп почти кричал, когда Кастор приводил бессвязные аргументы". С учетом того, что команда юристов была сформирована чуть больше недели назад, все прошло так, как ожидалось, заявил CNN один из источников.В начале февраля Трамп объявил о назначении двух адвокатов, Дэвина Шена и Брюса Кастора, которые возглавят его команду юристов на процессе по делу об импичменте в сенате. Это произошло после того, как два адвоката - Дебора Барбье и Бутч Бауэрс - покинули команду. Впоследствии СМИ сообщали, что Трампа покинули ещё три юриста: недавно присоединившийся к команде Джош Ховард, а также Джонни Гэссер и Грег Харрис.

https://ria.ru/20210210/trump-1596752203.html

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Алексей Богдановский о том, можно ли объявить импичмент Трампу задним числом Трампу собираются объявить импичмент задним числом, но насчёт того, насколько это соответствует конституции, единого мнения нет. Подробности - в нашем канале РИА Новости: США (https://t.me/rianovostiAmerica). 2021-02-10T05:00 true PT1M45S

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вашингтон, капитолий, дональд трамп, москва, сша, в мире