Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/abyzov-1596848783.html
Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки
Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки
Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в том, что обещал выступить посредником при передаче взятки,... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:01
2021-02-10T16:01
александр вершинин
открытое правительство
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5374742e500bb813214897412c6257d.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в том, что обещал выступить посредником при передаче взятки, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Алексей Кирсанов.Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова. По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях.Вершинину по части 5 статьи 291.1 УК РФ грозит, в том числе, штраф до 60-кратной суммы взятки (то есть 18 миллионов долларов, или 1,3 миллиарда рублей). Сейчас он под домашним арестом, слушания продолжатся 19 февраля.Вторым фигурантом по этому делу проходит предприниматель Алексей Добрынин, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Именно ему, по данным следствия, предполагалось передать те самые 300 тысяч долларов. Другие детали не раскрываются.Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его задержали в середине апреля, он частично признал вину и, по словам Кирсанова, сотрудничает со следствием.
https://ria.ru/20210205/iski-1596206413.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccab65f7bc4c085ebfe048114e6236d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вершинин, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, происшествия

Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки

16:01 10.02.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинАдвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы
Адвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в том, что обещал выступить посредником при передаче взятки, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Алексей Кирсанов.
"[На заседании Никулинского суда Москвы] он признал вину в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов", - сказал собеседник агентства.
Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова. По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях.
Вершинину по части 5 статьи 291.1 УК РФ грозит, в том числе, штраф до 60-кратной суммы взятки (то есть 18 миллионов долларов, или 1,3 миллиарда рублей). Сейчас он под домашним арестом, слушания продолжатся 19 февраля.
Сотрудник правоохранительных органов у входа в зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 16:54
Самые крупные судебные иски в России
Вторым фигурантом по этому делу проходит предприниматель Алексей Добрынин, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Именно ему, по данным следствия, предполагалось передать те самые 300 тысяч долларов. Другие детали не раскрываются.
Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его задержали в середине апреля, он частично признал вину и, по словам Кирсанова, сотрудничает со следствием.
 
Александр ВершининОткрытое правительствоСледственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния