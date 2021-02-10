https://ria.ru/20210210/abyzov-1596848783.html

Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки

Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки

Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в том, что обещал выступить посредником при передаче взятки,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:01

2021-02-10T16:01

2021-02-10T16:01

александр вершинин

открытое правительство

следственный комитет россии (ск рф)

михаил абызов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570207431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5374742e500bb813214897412c6257d.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в том, что обещал выступить посредником при передаче взятки, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Алексей Кирсанов.Этот эпизод не связан с уголовным делом Абызова. По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях.Вершинину по части 5 статьи 291.1 УК РФ грозит, в том числе, штраф до 60-кратной суммы взятки (то есть 18 миллионов долларов, или 1,3 миллиарда рублей). Сейчас он под домашним арестом, слушания продолжатся 19 февраля.Вторым фигурантом по этому делу проходит предприниматель Алексей Добрынин, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Именно ему, по данным следствия, предполагалось передать те самые 300 тысяч долларов. Другие детали не раскрываются.Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко. Его задержали в середине апреля, он частично признал вину и, по словам Кирсанова, сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20210205/iski-1596206413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вершинин, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, происшествия