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Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
Мобильный телефон уже давно не столько средство связи, сколько многофункциональный аппарат, в котором достаточно конфиденциальной информации о контактах из... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:18
2021-02-08T09:25
мобильный телефон
telecom daily
денис кусков
технологии
общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Мобильный телефон уже давно не столько средство связи, сколько многофункциональный аппарат, в котором достаточно конфиденциальной информации о контактах из записной книжки, о банковских реквизитах, с фото- и видеогалереей, секретными чатами. Поэтому, когда просите другого человека позвонить с его телефона, вы ставите его в неудобное положение, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По словам юриста, это, как минимум, не этично. Ведь сами того не желая, вы можете заметить какие-то фотографии или контакты в чужом телефоне. Кроме того, такой просьбой вы можете вызвать к себе излишнюю подозрительность. У незнакомого человека может закрасться мысль, что вы мошенник, который сейчас воспользуется его телефоном в собственных целях, например, незаметно поставит программу-шпион на смартфон или пытается кого-то запутать беспорядочными звонками с разных сим-карт.
https://ria.ru/20210206/nomer-1596263960.html
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мобильный телефон, telecom daily, денис кусков, технологии, общество

Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона

03:18 08.02.2021 (обновлено: 09:25 08.02.2021)
 
© Fotolia / lavioПо закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день
По закону коллекторы не могу звонить должнику чаще одного раза в день - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Мобильный телефон уже давно не столько средство связи, сколько многофункциональный аппарат, в котором достаточно конфиденциальной информации о контактах из записной книжки, о банковских реквизитах, с фото- и видеогалереей, секретными чатами. Поэтому, когда просите другого человека позвонить с его телефона, вы ставите его в неудобное положение, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
По словам юриста, это, как минимум, не этично. Ведь сами того не желая, вы можете заметить какие-то фотографии или контакты в чужом телефоне. Кроме того, такой просьбой вы можете вызвать к себе излишнюю подозрительность. У незнакомого человека может закрасться мысль, что вы мошенник, который сейчас воспользуется его телефоном в собственных целях, например, незаметно поставит программу-шпион на смартфон или пытается кого-то запутать беспорядочными звонками с разных сим-карт.
"Наверное, прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи – это не так дорого. При отсутствии денег можно попросить зарядить телефон, например, в кафе. Существует масса способов, самое главное - не заставлять человека попадать в неудобное положение", - объяснил Кусков.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 01:17
Специалист порекомендовал, в какой ситуации стоит сменить номер телефона
 
Мобильный телефонTelecom dailyДенис КусковТехнологииОбщество
 
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