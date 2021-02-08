Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона
03:18 08.02.2021 (обновлено: 09:25 08.02.2021)
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Мобильный телефон уже давно не столько средство связи, сколько многофункциональный аппарат, в котором достаточно конфиденциальной информации о контактах из записной книжки, о банковских реквизитах, с фото- и видеогалереей, секретными чатами. Поэтому, когда просите другого человека позвонить с его телефона, вы ставите его в неудобное положение, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
По словам юриста, это, как минимум, не этично. Ведь сами того не желая, вы можете заметить какие-то фотографии или контакты в чужом телефоне. Кроме того, такой просьбой вы можете вызвать к себе излишнюю подозрительность. У незнакомого человека может закрасться мысль, что вы мошенник, который сейчас воспользуется его телефоном в собственных целях, например, незаметно поставит программу-шпион на смартфон или пытается кого-то запутать беспорядочными звонками с разных сим-карт.
"Наверное, прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи – это не так дорого. При отсутствии денег можно попросить зарядить телефон, например, в кафе. Существует масса способов, самое главное - не заставлять человека попадать в неудобное положение", - объяснил Кусков.