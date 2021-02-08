https://ria.ru/20210208/zvonok-1596440385.html

Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона

Юрист пояснил, почему лучше не звонить с чужого телефона

Мобильный телефон уже давно не столько средство связи, сколько многофункциональный аппарат, в котором достаточно конфиденциальной информации о контактах из... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T03:18

2021-02-08T03:18

2021-02-08T09:25

мобильный телефон

telecom daily

денис кусков

технологии

общество

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Мобильный телефон уже давно не столько средство связи, сколько многофункциональный аппарат, в котором достаточно конфиденциальной информации о контактах из записной книжки, о банковских реквизитах, с фото- и видеогалереей, секретными чатами. Поэтому, когда просите другого человека позвонить с его телефона, вы ставите его в неудобное положение, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По словам юриста, это, как минимум, не этично. Ведь сами того не желая, вы можете заметить какие-то фотографии или контакты в чужом телефоне. Кроме того, такой просьбой вы можете вызвать к себе излишнюю подозрительность. У незнакомого человека может закрасться мысль, что вы мошенник, который сейчас воспользуется его телефоном в собственных целях, например, незаметно поставит программу-шпион на смартфон или пытается кого-то запутать беспорядочными звонками с разных сим-карт.

https://ria.ru/20210206/nomer-1596263960.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильный телефон, telecom daily, денис кусков, технологии, общество