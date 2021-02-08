Презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет"
16 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет" в преддверии празднования 100-летия со дня рождения автора. Мероприятие состоится в рамках заседания Зиновьевского клуба.
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Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- личный биограф А.А. Зиновьева, литературовед Павел ФОКИН;
- редактор журнала "Историк", ответственный редактор проекта "Александр Зиновьев: опыт коллективного портрета" Олег НАЗАРОВ;
- главный специалист РГАСПИ Сергей СОЛОВЬЕВ;
- директор издательства "Канон плюс" Юрий БОЖКО.
Модератор презентации — Владимир ЛЕПЕХИН.
В романе "Нашей юности полет" автор развивает идеи книги "Зияющие высоты" (1978) и изучает феномен возникновения сталинизма "снизу". Он был впервые опубликован А.А. Зиновьевым в эмиграции в 1983 году. Автор повествует о предпосылках, причинах и последствиях сталинизма, культа личности и реального коммунизма, а также комментирует свое начавшееся в 1953 году переосмысление роли Сталина для истории СССР и советского народа.
Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- личный биограф А.А. Зиновьева, литературовед Павел ФОКИН;
- редактор журнала "Историк", ответственный редактор проекта "Александр Зиновьев: опыт коллективного портрета" Олег НАЗАРОВ;
- главный специалист РГАСПИ Сергей СОЛОВЬЕВ;
- директор издательства "Канон плюс" Юрий БОЖКО.
Модератор презентации — Владимир ЛЕПЕХИН.
В романе "Нашей юности полет" автор развивает идеи книги "Зияющие высоты" (1978) и изучает феномен возникновения сталинизма "снизу". Он был впервые опубликован А.А. Зиновьевым в эмиграции в 1983 году. Автор повествует о предпосылках, причинах и последствиях сталинизма, культа личности и реального коммунизма, а также комментирует свое начавшееся в 1953 году переосмысление роли Сталина для истории СССР и советского народа.
Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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