https://ria.ru/20210208/zinovevskiy-klub-1596476322.html

Презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет"

Презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет"

16 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет" в преддверии празднования 100-летия со дня рождения автора. Мероприятие состоится в рамках заседания Зиновьевского клуба.

2021-02-08T11:48

2021-02-08T11:48

2021-02-08T11:48

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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА; - генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН; - личный биограф А.А. Зиновьева, литературовед Павел ФОКИН; - редактор журнала "Историк", ответственный редактор проекта "Александр Зиновьев: опыт коллективного портрета" Олег НАЗАРОВ; - главный специалист РГАСПИ Сергей СОЛОВЬЕВ; - директор издательства "Канон плюс" Юрий БОЖКО.Модератор презентации — Владимир ЛЕПЕХИН.В романе "Нашей юности полет" автор развивает идеи книги "Зияющие высоты" (1978) и изучает феномен возникновения сталинизма "снизу". Он был впервые опубликован А.А. Зиновьевым в эмиграции в 1983 году. Автор повествует о предпосылках, причинах и последствиях сталинизма, культа личности и реального коммунизма, а также комментирует свое начавшееся в 1953 году переосмысление роли Сталина для истории СССР и советского народа.Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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