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Презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет"
Презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет"
16 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет" в преддверии празднования 100-летия со дня рождения автора. Мероприятие состоится в рамках заседания Зиновьевского клуба.
2021-02-08T11:48
2021-02-08T11:48
анонсы
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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА; - генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН; - личный биограф А.А. Зиновьева, литературовед Павел ФОКИН; - редактор журнала "Историк", ответственный редактор проекта "Александр Зиновьев: опыт коллективного портрета" Олег НАЗАРОВ; - главный специалист РГАСПИ Сергей СОЛОВЬЕВ; - директор издательства "Канон плюс" Юрий БОЖКО.Модератор презентации — Владимир ЛЕПЕХИН.В романе "Нашей юности полет" автор развивает идеи книги "Зияющие высоты" (1978) и изучает феномен возникновения сталинизма "снизу". Он был впервые опубликован А.А. Зиновьевым в эмиграции в 1983 году. Автор повествует о предпосылках, причинах и последствиях сталинизма, культа личности и реального коммунизма, а также комментирует свое начавшееся в 1953 году переосмысление роли Сталина для истории СССР и советского народа.Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет"

11:48 08.02.2021
 
Читать ria.ru в
16 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация издания книги Александра Зиновьева "Нашей юности полет" в преддверии празднования 100-летия со дня рождения автора. Мероприятие состоится в рамках заседания Зиновьевского клуба.
Задать вопрос

Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- личный биограф А.А. Зиновьева, литературовед Павел ФОКИН;
- редактор журнала "Историк", ответственный редактор проекта "Александр Зиновьев: опыт коллективного портрета" Олег НАЗАРОВ;
- главный специалист РГАСПИ Сергей СОЛОВЬЕВ;
- директор издательства "Канон плюс" Юрий БОЖКО.

Модератор презентации — Владимир ЛЕПЕХИН.

В романе "Нашей юности полет" автор развивает идеи книги "Зияющие высоты" (1978) и изучает феномен возникновения сталинизма "снизу". Он был впервые опубликован А.А. Зиновьевым в эмиграции в 1983 году. Автор повествует о предпосылках, причинах и последствиях сталинизма, культа личности и реального коммунизма, а также комментирует свое начавшееся в 1953 году переосмысление роли Сталина для истории СССР и советского народа.
Зиновьевский клуб — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева и почетный президент Международного общества "Россия – Германия").

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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