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Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после коронавируса
Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после коронавируса
Актриса Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий выписались из больницы, где лечились от коронавируса, они находятся дома и чувствуют себя "неплохо". РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:08
2021-02-08T12:08
2021-02-08T12:10
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Актриса Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий выписались из больницы, где лечились от коронавируса, они находятся дома и чувствуют себя "неплохо".Ранее Жемчужная сообщила РИА Новости, что заболела коронавирусом и проходит лечение в больнице.Екатерина Жемчужная – народная артистка России, актриса театра "Ромэн". Снималась в кино, в том числе в фильмах "Цыганское счастье", "Карнавал", "Королева Марго", "Табор уходит в небо" и других.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Актриса Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий выписались из больницы, где лечились от коронавируса, они находятся дома и чувствуют себя "неплохо".
Ранее Жемчужная сообщила РИА Новости, что заболела коронавирусом и проходит лечение в больнице.
"Да, выписали, мы дома", - сказала Жемчужная, добавив, что они с супругом чувствуют себя неплохо.
Екатерина Жемчужная – народная артистка России, актриса театра "Ромэн". Снималась в кино, в том числе в фильмах "Цыганское счастье", "Карнавал", "Королева Марго", "Табор уходит в небо" и других.