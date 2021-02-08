https://ria.ru/20210208/zhemchuzhnaya-1596481193.html

Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после коронавируса

Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы после коронавируса

Актриса Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий выписались из больницы, где лечились от коронавируса, они находятся дома и чувствуют себя "неплохо". РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:08

2021-02-08T12:08

2021-02-08T12:10

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Актриса Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий выписались из больницы, где лечились от коронавируса, они находятся дома и чувствуют себя "неплохо".Ранее Жемчужная сообщила РИА Новости, что заболела коронавирусом и проходит лечение в больнице.Екатерина Жемчужная – народная артистка России, актриса театра "Ромэн". Снималась в кино, в том числе в фильмах "Цыганское счастье", "Карнавал", "Королева Марго", "Табор уходит в небо" и других.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/freyndlikh-1596037777.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество