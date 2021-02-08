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В Приморье одна из крупнейших птиц планеты попала на видео
В Приморье одна из крупнейших птиц планеты попала на видео
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео черных грифов, которые считаются одними из самых крупных хищных птиц на планете. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T02:57
2021-02-08T02:57
2021-02-08T02:57
туризм
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новости - туризм
китай
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео черных грифов, которые считаются одними из самых крупных хищных птиц на планете."Эти пернатые высокого полета кочуют зимой из северо-западного Китая, преодолевая расстояние в четыре тысячи километров", — объясняют эксперты нацпарка и добавляют: "Столько пролетели и даже в фотоловушку попали!"В комментариях пользователи делятся своим опытом встречи с этими великанами. "Видел в детстве такого гиганта, птица врезалась мне в память, стоит только упомянуть о ней, как я вспоминаю тот момент детально: серый день, зима, болото и на коряге силуэт грифа, настолько большого, что я поначалу подумал, что это рыбак", — рассказывает один из подписчиков национального парка.Еще один пользователь – Ирина Станкевич – отметила, что даже не знала, что в Приморье можно встретить грифов.
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туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, китай, приморский край
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал
в инстаграме видео черных грифов, которые считаются одними из самых крупных хищных птиц на планете.
"Эти пернатые высокого полета кочуют зимой из северо-западного Китая, преодолевая расстояние в четыре тысячи километров", — объясняют эксперты нацпарка и добавляют: "Столько пролетели и даже в фотоловушку попали!"
В комментариях пользователи делятся своим опытом встречи с этими великанами. "Видел в детстве такого гиганта, птица врезалась мне в память, стоит только упомянуть о ней, как я вспоминаю тот момент детально: серый день, зима, болото и на коряге силуэт грифа, настолько большого, что я поначалу подумал, что это рыбак", — рассказывает один из подписчиков национального парка.
Еще один пользователь – Ирина Станкевич – отметила, что даже не знала, что в Приморье можно встретить грифов.