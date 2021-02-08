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В ДНР предостерегли Киев от законопроекта о переходном периоде в Донбассе
В ДНР предостерегли Киев от законопроекта о переходном периоде в Донбассе
Принятие законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из минских соглашений, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:51
2021-02-08T11:51
алексей резников
наталья никонорова
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
в мире
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из минских соглашений, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.По словам Никоноровой, в законопроекте о переходном периоде игнорируется вопрос предоставления Донбассу особого статуса и закрепление его в конституции Украины, ограничивается право жителей Донбасса на передвижение, вводятся понятие люстрации в отношении жителей ДНР и ЛНР и существенные ограничения в гражданских и политических правах."Ещё раз обращаем внимание Киева: если данный законопроект будет принят, это будет означать выход Украины из минского процесса со всеми вытекающими последствиями", - добавила Никонорова.
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алексей резников, наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, в мире

В ДНР предостерегли Киев от законопроекта о переходном периоде в Донбассе

11:51 08.02.2021
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Фото : МИД ДНР
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из минских соглашений, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.
"Эта странная идея продвигалась на минской площадке уже давно, и каждый раз мы озвучивали представителям Киева ясный и понятный для каждого ознакомившегося с комплексом мер факт: эта идея не имеет ничего общего с данным документом и по своей сути поражает (ущемляет - ред.) в правах жителей Донбасса", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам Никоноровой, в законопроекте о переходном периоде игнорируется вопрос предоставления Донбассу особого статуса и закрепление его в конституции Украины, ограничивается право жителей Донбасса на передвижение, вводятся понятие люстрации в отношении жителей ДНР и ЛНР и существенные ограничения в гражданских и политических правах.
"Ещё раз обращаем внимание Киева: если данный законопроект будет принят, это будет означать выход Украины из минского процесса со всеми вытекающими последствиями", - добавила Никонорова.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Алексей РезниковНаталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВ мире
 
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