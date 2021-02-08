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В ДНР предостерегли Киев от законопроекта о переходном периоде в Донбассе

В ДНР предостерегли Киев от законопроекта о переходном периоде в Донбассе

Принятие законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из минских соглашений, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:51

2021-02-08T11:51

2021-02-08T11:51

алексей резников

наталья никонорова

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

в мире

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из минских соглашений, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.По словам Никоноровой, в законопроекте о переходном периоде игнорируется вопрос предоставления Донбассу особого статуса и закрепление его в конституции Украины, ограничивается право жителей Донбасса на передвижение, вводятся понятие люстрации в отношении жителей ДНР и ЛНР и существенные ограничения в гражданских и политических правах."Ещё раз обращаем внимание Киева: если данный законопроект будет принят, это будет означать выход Украины из минского процесса со всеми вытекающими последствиями", - добавила Никонорова.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, в мире