В ДНР предостерегли Киев от законопроекта о переходном периоде в Донбассе
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из минских соглашений, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал разработку пакета законопроектов относительно переходного периода для Донбасса, включающего порядок проведения амнистии. В декабре 2020 года Резников сообщил, что законопроект подготовлен, он может быть принят в Верховной раде Украины в 2021 году.
"Эта странная идея продвигалась на минской площадке уже давно, и каждый раз мы озвучивали представителям Киева ясный и понятный для каждого ознакомившегося с комплексом мер факт: эта идея не имеет ничего общего с данным документом и по своей сути поражает (ущемляет - ред.) в правах жителей Донбасса", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По словам Никоноровой, в законопроекте о переходном периоде игнорируется вопрос предоставления Донбассу особого статуса и закрепление его в конституции Украины, ограничивается право жителей Донбасса на передвижение, вводятся понятие люстрации в отношении жителей ДНР и ЛНР и существенные ограничения в гражданских и политических правах.
"Ещё раз обращаем внимание Киева: если данный законопроект будет принят, это будет означать выход Украины из минского процесса со всеми вытекающими последствиями", - добавила Никонорова.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения