Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html
Захарова назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла
Захарова назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла
Последние заявления и шаги Запада в отношении России беспардонны и лишены здравого смысла, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-08T19:50
2021-02-09T06:25
жозеп боррель
мария захарова
евросоюз
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587561387_0:167:3090:1905_1920x0_80_0_0_c98bba78be324924f718aaa19b1cba30.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Последние заявления и шаги Запада в отношении России беспардонны и лишены здравого смысла, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В качестве примера она привела заявления, сделанные в ходе и по итогам визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем.
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587561387_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_f65fc37d488189a310ea291909c8a83e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, европа, в мире

Захарова назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла

19:50 08.02.2021 (обновлено: 06:25 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Последние заявления и шаги Запада в отношении России беспардонны и лишены здравого смысла, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В качестве примера она привела заявления, сделанные в ходе и по итогам визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

"Стоило ему (Боррелю - ред.) как говорится "вернуться на базу", как его показания скорректировали. Кто их скорректировал, остается только догадываться... И он начал рассказывать совершенно иные вещи. Включился целый рой околобрюссельских СМИ, обозревателей, журналистов... Делайте сами выводы о том, насколько сейчас грубо и беспардонно и вообще вне какой-то дипломатической практики и наверное уже здравого смысла Запад ведет свою политику", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.
В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00
Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией
 
Жозеп БоррельМария ЗахароваЕвросоюзЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния