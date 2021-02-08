Захарова назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла
19:50 08.02.2021 (обновлено: 06:25 09.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Последние заявления и шаги Запада в отношении России беспардонны и лишены здравого смысла, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В качестве примера она привела заявления, сделанные в ходе и по итогам визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.
"Стоило ему (Боррелю - ред.) как говорится "вернуться на базу", как его показания скорректировали. Кто их скорректировал, остается только догадываться... И он начал рассказывать совершенно иные вещи. Включился целый рой околобрюссельских СМИ, обозревателей, журналистов... Делайте сами выводы о том, насколько сейчас грубо и беспардонно и вообще вне какой-то дипломатической практики и наверное уже здравого смысла Запад ведет свою политику", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.
В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем.
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