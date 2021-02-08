https://ria.ru/20210208/zakharova-1596583029.html

Захарова назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла

Захарова назвала политику Запада беспардонной и лишенной здравого смысла

Последние заявления и шаги Запада в отношении России беспардонны и лишены здравого смысла, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-08T19:50

2021-02-08T19:50

2021-02-09T06:25

жозеп боррель

мария захарова

евросоюз

европа

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Последние заявления и шаги Запада в отношении России беспардонны и лишены здравого смысла, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В качестве примера она привела заявления, сделанные в ходе и по итогам визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву 4-6 февраля заявил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. По мнению Борреля, именно Россия постепенно отходит от Европы, "воспринимая демократические ценности как экзистенциальную угрозу". Ранее в Москве Боррель говорил, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов, а Брюссель, по его словам, выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.В МИД РФ позже отметили, что критические высказывания Борреля о России контрастируют с его выступлениями в Москве, возможно, по прилету в Брюссель ему "объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва была и остается заинтересована в возрождении отношений с Брюсселем.

https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html

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жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, европа, в мире