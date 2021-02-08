https://ria.ru/20210208/yuurgu-1596153234.html

Из грязи — в керамику: ученые улучшили кирпичи с помощью сточной воды

Из грязи — в керамику: ученые улучшили кирпичи с помощью сточной воды

Улучшить строительные материалы с помощью осадков водоподготовки смогли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По словам авторов, в... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T08:00

2021-02-08T08:00

2021-02-08T08:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

южно-уральский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596152247_0:256:3059:1977_1920x0_80_0_0_548570fe3f1777576712ceeff77cdf43.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Улучшить строительные материалы с помощью осадков водоподготовки смогли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По словам авторов, в перспективе предложенный способ может стать универсальным для работы с отходами станций водоподготовки по всей России. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials.В современном городском водном хозяйстве для обработки природной воды используют химические реагенты — коагулянты, которые "помогают" объединятся частицам примесей в более крупные.По словам исследователей, в результате коагуляции образуются осадки с высоким содержанием воды. Объемы осадков достигают до 5% от производительности станции. В Челябинске, например, они перекачиваются на очистные сооружения канализации.Ученым ЮУрГУ удалось использовать отходы станций водоподготовки для получения керамических изделий. Обработали осадок методом замораживания - оттаивания, а затем высушили.По словам исследователей, введение получившейся из осадка сухой массы в керамическую шихту (прим. ред. — смесь глин и добавок для производства керамического кирпича) позволяет улучшить свойства изделия и снизить его себестоимость.Исследование таких осадков на свойства строительной керамики проводилось на лабораторном оборудовании университета: гидравлический пресс, печь, дериватограф (прим.ред. — прибор для исследования химических и физико-химических процессов, происходящих в веществе в условиях изменения температуры). В итоге эксперимент показал, что применение "добавки" позволяет сократить продолжительность сушки, снизить количество брака на производстве и плотность кирпича.Также ученые отметили, что полученные данные об улучшении свойств керамики затем проверили в лаборатории челябинского завода, специализирующегося на производстве керамических блоков и кирпичей. Результаты обоих экспериментов совпали."В других работах, которые мы изучали для проведения исследования, были отражены результаты только одной части процесса использования осадка в производстве керамических изделий. Мы комплексно рассмотрели процесс от получения осадка и обезвоживания осадка до его использования для модифицирования строительных материалов. Разумеется, подобная практика в мире существует — например, в Америке так получают керамзит. Однако в России подобные опыты почти не проводились, а в Челябинске работа по изготовлению керамики с добавлением осадка выполнена впервые", — прокомментировал кандидат технических наук, заведующий кафедрой "Строительные материалы и изделия" ЮУрГУ Александр Орлов.В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование и взять за основу отходы станции водоподоготовки других городов России.

https://ria.ru/20200818/1575944018.html

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581609811.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет