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https://ria.ru/20210208/yuurgu-1596153234.html
Из грязи — в керамику: ученые улучшили кирпичи с помощью сточной воды
Из грязи — в керамику: ученые улучшили кирпичи с помощью сточной воды
Улучшить строительные материалы с помощью осадков водоподготовки смогли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По словам авторов, в... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T08:00
2021-02-08T08:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
южно-уральский государственный университет
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Улучшить строительные материалы с помощью осадков водоподготовки смогли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По словам авторов, в перспективе предложенный способ может стать универсальным для работы с отходами станций водоподготовки по всей России. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials.В современном городском водном хозяйстве для обработки природной воды используют химические реагенты — коагулянты, которые "помогают" объединятся частицам примесей в более крупные.По словам исследователей, в результате коагуляции образуются осадки с высоким содержанием воды. Объемы осадков достигают до 5% от производительности станции. В Челябинске, например, они перекачиваются на очистные сооружения канализации.Ученым ЮУрГУ удалось использовать отходы станций водоподготовки для получения керамических изделий. Обработали осадок методом замораживания - оттаивания, а затем высушили.По словам исследователей, введение получившейся из осадка сухой массы в керамическую шихту (прим. ред. — смесь глин и добавок для производства керамического кирпича) позволяет улучшить свойства изделия и снизить его себестоимость.Исследование таких осадков на свойства строительной керамики проводилось на лабораторном оборудовании университета: гидравлический пресс, печь, дериватограф (прим.ред. — прибор для исследования химических и физико-химических процессов, происходящих в веществе в условиях изменения температуры). В итоге эксперимент показал, что применение "добавки" позволяет сократить продолжительность сушки, снизить количество брака на производстве и плотность кирпича.Также ученые отметили, что полученные данные об улучшении свойств керамики затем проверили в лаборатории челябинского завода, специализирующегося на производстве керамических блоков и кирпичей. Результаты обоих экспериментов совпали."В других работах, которые мы изучали для проведения исследования, были отражены результаты только одной части процесса использования осадка в производстве керамических изделий. Мы комплексно рассмотрели процесс от получения осадка и обезвоживания осадка до его использования для модифицирования строительных материалов. Разумеется, подобная практика в мире существует — например, в Америке так получают керамзит. Однако в России подобные опыты почти не проводились, а в Челябинске работа по изготовлению керамики с добавлением осадка выполнена впервые", — прокомментировал кандидат технических наук, заведующий кафедрой "Строительные материалы и изделия" ЮУрГУ Александр Орлов.В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование и взять за основу отходы станции водоподоготовки других городов России.
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университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет

Из грязи — в керамику: ученые улучшили кирпичи с помощью сточной воды

08:00 08.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКирпич
Кирпич - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Улучшить строительные материалы с помощью осадков водоподготовки смогли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По словам авторов, в перспективе предложенный способ может стать универсальным для работы с отходами станций водоподготовки по всей России. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials.
В современном городском водном хозяйстве для обработки природной воды используют химические реагенты — коагулянты, которые "помогают" объединятся частицам примесей в более крупные.
По словам исследователей, в результате коагуляции образуются осадки с высоким содержанием воды. Объемы осадков достигают до 5% от производительности станции. В Челябинске, например, они перекачиваются на очистные сооружения канализации.
Ученым ЮУрГУ удалось использовать отходы станций водоподготовки для получения керамических изделий. Обработали осадок методом замораживания - оттаивания, а затем высушили.

"Мы искусственно проморозили осадок в морозильной камере, в промышленных масштабах данный процесс проводится в специальных аппаратах — льдогенераторах. При замораживании вода кристаллизуется, одновременно с этим процессом осадок уплотняется, и после оттаивания вода легко отделяется в виде свободной жидкости", — пояснила кандидат химических наук, доцент кафедры "Градостроительство, инженерные сети и системы" ЮУрГУ Марина Белканова.

По словам исследователей, введение получившейся из осадка сухой массы в керамическую шихту (прим. ред. — смесь глин и добавок для производства керамического кирпича) позволяет улучшить свойства изделия и снизить его себестоимость.
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Исследование таких осадков на свойства строительной керамики проводилось на лабораторном оборудовании университета: гидравлический пресс, печь, дериватограф (прим.ред. — прибор для исследования химических и физико-химических процессов, происходящих в веществе в условиях изменения температуры). В итоге эксперимент показал, что применение "добавки" позволяет сократить продолжительность сушки, снизить количество брака на производстве и плотность кирпича.
Также ученые отметили, что полученные данные об улучшении свойств керамики затем проверили в лаборатории челябинского завода, специализирующегося на производстве керамических блоков и кирпичей. Результаты обоих экспериментов совпали.
"В других работах, которые мы изучали для проведения исследования, были отражены результаты только одной части процесса использования осадка в производстве керамических изделий. Мы комплексно рассмотрели процесс от получения осадка и обезвоживания осадка до его использования для модифицирования строительных материалов. Разумеется, подобная практика в мире существует — например, в Америке так получают керамзит. Однако в России подобные опыты почти не проводились, а в Челябинске работа по изготовлению керамики с добавлением осадка выполнена впервые", — прокомментировал кандидат технических наук, заведующий кафедрой "Строительные материалы и изделия" ЮУрГУ Александр Орлов.
В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование и взять за основу отходы станции водоподоготовки других городов России.
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