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Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу Шахназарова
Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу Шахназарова
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к YouTube-каналу российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:43
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россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к YouTube-каналу российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова.Администрация YouTube ограничила доступ к видео, опубликованному 26 января на авторском канале "Шах и Мат", посвященному обзору новостей в России.В письме Роскомнадзор отмечает, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации. Кроме того, ведомство обратило внимание российских владельцев каналов на целесообразность перехода на отечественные видеоплатформы.
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россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу Шахназарова

00:43 08.02.2021 (обновлено: 10:29 08.02.2021)
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к YouTube-каналу российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова.
Администрация YouTube ограничила доступ к видео, опубликованному 26 января на авторском канале "Шах и Мат", посвященному обзору новостей в России.

"Такие действия администрации YouTube нарушают право граждан России на свободный доступ к информации", — говорится в сообщении ведомства.

В письме Роскомнадзор отмечает, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации.
Кроме того, ведомство обратило внимание российских владельцев каналов на целесообразность перехода на отечественные видеоплатформы.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 16:12
Украина попросит YouTube закрыть страницы попавших под санкции каналов
 
РоссияYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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