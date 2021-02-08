https://ria.ru/20210208/youtube-1596436487.html
Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу Шахназарова
Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу Шахназарова
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к YouTube-каналу российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:43
2021-02-08T00:43
2021-02-08T10:29
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать доступ к YouTube-каналу российского журналиста и писателя Михаила Шахназарова.Администрация YouTube ограничила доступ к видео, опубликованному 26 января на авторском канале "Шах и Мат", посвященному обзору новостей в России.В письме Роскомнадзор отмечает, что видеоролик посвящен анализу общественно-политической обстановки в России и не содержит запрещенной информации. Кроме того, ведомство обратило внимание российских владельцев каналов на целесообразность перехода на отечественные видеоплатформы.
https://ria.ru/20210203/ukraina-1595879096.html
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россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество