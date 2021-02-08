https://ria.ru/20210208/yalta-1596468688.html

Крымские власти оценили запасы воды в Ялте

Крымские власти оценили запасы воды в Ялте

Вопрос снабжения Ялты водой снят, в том числе, за счет альтернативных источников, запасы в водохранилищах, снабжающих ялтинский район, растут, сообщила глава... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T11:15

2021-02-08T11:15

2021-02-08T11:15

россия

днепр (город)

янина павленко

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Вопрос снабжения Ялты водой снят, в том числе, за счет альтернативных источников, запасы в водохранилищах, снабжающих ялтинский район, растут, сообщила глава крымского города Янина Павленко.Ялта в целях экономии перешла на почасовой график подачи воды в середине декабря прошлого года. Вода подавалась по три часа утром и три вечером, однако графики неоднократно корректировались, в том числе в сторону смягчения.По ее словам, полезного объема воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах удалось накопить более 5 миллионов кубометров. Регион сегодня снабжается за счет альтернативных источников, в том числе скважин, рек, озера и водопадов, которые "ожили" благодаря осадкам и снеготаянию.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210119/krym-1593615342.html

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днепр (город)

симферополь

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россия, днепр (город), янина павленко, симферополь, общество