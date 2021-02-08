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Наука
https://ria.ru/20210208/xiaomi-1596558461.html
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми получат крупное обновление MIUI
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми получат крупное обновление MIUI
Компания Xiaomi объявила о выходе новой версии своей фирменной оболочки MIUI. Список смартфонов, которые обновятся, оглашен во время глобальной премьеры... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T17:38
2021-02-08T17:38
наука
xiaomi inc
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гаджеты
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi объявила о выходе новой версии своей фирменной оболочки MIUI. Список смартфонов, которые обновятся, оглашен во время глобальной премьеры флагмана Mi 11, трансляция которой шла на YouTube.В первую очередь обновление MIUI получат смартфоны Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11. Новые прошивки на них "прилетят" уже во втором квартале 2021 года.Позже обновят и другие модели — Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 and 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9. Точных сроков, когда MIUI 12.5 получат эти трубки в компании не называют.В крупном обновлении своей оболочки Xiaomi подтянула оптимизацию, увеличила плавность жестов и улучшила энергопотребление. Еще одной фишкой станет возможность удаления некоторых системных приложений.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии

Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми получат крупное обновление MIUI

17:38 08.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi 10T Pro - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Компания Xiaomi объявила о выходе новой версии своей фирменной оболочки MIUI. Список смартфонов, которые обновятся, оглашен во время глобальной премьеры флагмана Mi 11, трансляция которой шла на YouTube.
В первую очередь обновление MIUI получат смартфоны Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11. Новые прошивки на них "прилетят" уже во втором квартале 2021 года.
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Позже обновят и другие модели — Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 and 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9. Точных сроков, когда MIUI 12.5 получат эти трубки в компании не называют.
В крупном обновлении своей оболочки Xiaomi подтянула оптимизацию, увеличила плавность жестов и улучшила энергопотребление. Еще одной фишкой станет возможность удаления некоторых системных приложений.
 
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