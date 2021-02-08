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В Москве открылась выставка о геноциде советского народа
В Москве открылась выставка о геноциде советского народа
Всероссийская выставка архивных документов, в которых описаны факты геноцида мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны, открылась в Следственном... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:04
2021-02-08T15:16
россия
международная ассоциация прокуроров
елена цунаева
поисковое движение россии
александр звягинцев
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Всероссийская выставка архивных документов, в которых описаны факты геноцида мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны, открылась в Следственном комитете РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Торжественное открытие выставки состоялось в главном здании ведомства в Москве. В нем приняли участие руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров, сенатор Международной ассоциации прокуроров и историк Александр Звягинцев, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, дипломат Сергей Руденко.Петров также рассказал о работе поискового штаба, организованного в СК РФ, он отметил, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расширен штат сотрудников, входящих в состав штаба - в частности, теперь руководители практически всех следственных органов будут задействованы в работе штаба.Выставка также открылась в нескольких десятках регионов России.
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россия, международная ассоциация прокуроров, елена цунаева, поисковое движение россии, александр звягинцев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва

В Москве открылась выставка о геноциде советского народа

15:04 08.02.2021 (обновлено: 15:16 08.02.2021)
 
© РИА НовостиВыставка рассекреченных документов "Без срока давности" о геноциде советского народа в период Великой Отечественной в здании СК в Москве
Выставка рассекреченных документов Без срока давности о геноциде советского народа в период Великой Отечественной в здании СК в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Всероссийская выставка архивных документов, в которых описаны факты геноцида мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны, открылась в Следственном комитете РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие выставки состоялось в главном здании ведомства в Москве. В нем приняли участие руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров, сенатор Международной ассоциации прокуроров и историк Александр Звягинцев, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, дипломат Сергей Руденко.
"Она (выставка - ред.) основана на вновь рассекреченных документах по фактам геноцида со стороны фашистско-немецких захватчиков и их пособников. Следственный комитет принимает очень активное участие, ведёт работу по расследованию уголовных дел по фактам зверств фашистов на территории России", - сказал Петров журналистам на открытии выставки.
Петров также рассказал о работе поискового штаба, организованного в СК РФ, он отметил, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расширен штат сотрудников, входящих в состав штаба - в частности, теперь руководители практически всех следственных органов будут задействованы в работе штаба.
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"Убеждён в том, что эта выставка послужит нашему общему делу по воспитанию молодежи по сохранению памяти о тех страшных годах, днях, секундах, которые пережила наша страна", - добавил руководитель управления.
Выставка также открылась в нескольких десятках регионов России.
 
РоссияМеждународная ассоциация прокуроровЕлена ЦунаеваПоисковое движение РоссииАлександр ЗвягинцевСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМосква
 
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