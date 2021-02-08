https://ria.ru/20210208/vystavka-1596522027.html

В Москве открылась выставка о геноциде советского народа

В Москве открылась выставка о геноциде советского народа

Всероссийская выставка архивных документов, в которых описаны факты геноцида мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны, открылась в Следственном... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:04

2021-02-08T15:04

2021-02-08T15:16

россия

международная ассоциация прокуроров

елена цунаева

поисковое движение россии

александр звягинцев

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Всероссийская выставка архивных документов, в которых описаны факты геноцида мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны, открылась в Следственном комитете РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.Торжественное открытие выставки состоялось в главном здании ведомства в Москве. В нем приняли участие руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров, сенатор Международной ассоциации прокуроров и историк Александр Звягинцев, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Елена Цунаева, дипломат Сергей Руденко.Петров также рассказал о работе поискового штаба, организованного в СК РФ, он отметил, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расширен штат сотрудников, входящих в состав штаба - в частности, теперь руководители практически всех следственных органов будут задействованы в работе штаба.Выставка также открылась в нескольких десятках регионов России.

https://ria.ru/20210127/genotsid-1594789248.html

россия

москва

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россия, международная ассоциация прокуроров, елена цунаева, поисковое движение россии, александр звягинцев, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва