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Минюст зарегистрировал методику расчета вреда для атмосферного воздуха
Минюст зарегистрировал методику расчета вреда для атмосферного воздуха
Минюст впервые зарегистрировал методику расчета размера вреда атмосферному воздуху, говорится в сообщении пресс-службы министерства. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:57
2021-02-08T15:57
россия
виктория абрамченко
светлана радионова
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярск
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минюст впервые зарегистрировал методику расчета размера вреда атмосферному воздуху, говорится в сообщении пресс-службы министерства.На прошлой неделе арбитражный суд Красноярска вынес решение в пользу Росприроднадзора об иске к "Норникелю" о взыскании 146 миллиардов рублей за вред, причиненный природе от разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3. Расчет был сделан на основе методик исчисления расчета вреда почвам и водным объектам. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно заявляла о том, что в распоряжении ее ведомства нет методики расчета вреда атмосферному воздуху, что крайне затрудняет работу."Минюст России зарегистрировал приказ министерства природных ресурсов и экологии "Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды", - говорится в сообщении.Пресс-служба приводит в сообщении мнение вице-премьера Виктории Абрамченко, которая говорит о том, что усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться загрязнителями."Как рассчитывать вред, обсуждали 11 лет. Но ответ же очень прост: загрязняете - платите. Добросовестные предприятия переплачивать не будут. Платит только тот, кто нарушает", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.Как уточняет ведомство, методика будет исчислять вред, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий. Для каждой категории установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, и если уровень будет превышаться, то вред будет исчисляться при помощи этой методики. Размер вреда будет определяться как сумма произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и денежных показателей (такс). К таксам будет дополнительно применяться коэффициент особой охраны, который учитывает фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации и формирование повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха в период действия неблагоприятных метеорологических условий."Принятие методик исчисления вреда, нанесенного атмосферному воздуху, которых не было, Росприроднадзор добивался последние два года... Это отвечает экологической политике государства, о которой говорит президент. Если же говорить о дополнительной нагрузке на бизнес, то добросовестным пользователям нечего бояться", - приводятся в сообщении слова Радионовой.
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россия, виктория абрамченко, светлана радионова, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярск, общество

Минюст зарегистрировал методику расчета вреда для атмосферного воздуха

15:57 08.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве
Вид со смотровой площадки на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минюст впервые зарегистрировал методику расчета размера вреда атмосферному воздуху, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
На прошлой неделе арбитражный суд Красноярска вынес решение в пользу Росприроднадзора об иске к "Норникелю" о взыскании 146 миллиардов рублей за вред, причиненный природе от разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3. Расчет был сделан на основе методик исчисления расчета вреда почвам и водным объектам. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно заявляла о том, что в распоряжении ее ведомства нет методики расчета вреда атмосферному воздуху, что крайне затрудняет работу.
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"Минюст России зарегистрировал приказ министерства природных ресурсов и экологии "Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды", - говорится в сообщении.
Пресс-служба приводит в сообщении мнение вице-премьера Виктории Абрамченко, которая говорит о том, что усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться загрязнителями.
"Как рассчитывать вред, обсуждали 11 лет. Но ответ же очень прост: загрязняете - платите. Добросовестные предприятия переплачивать не будут. Платит только тот, кто нарушает", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
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Как уточняет ведомство, методика будет исчислять вред, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий. Для каждой категории установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, и если уровень будет превышаться, то вред будет исчисляться при помощи этой методики. Размер вреда будет определяться как сумма произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и денежных показателей (такс). К таксам будет дополнительно применяться коэффициент особой охраны, который учитывает фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации и формирование повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха в период действия неблагоприятных метеорологических условий.
"Принятие методик исчисления вреда, нанесенного атмосферному воздуху, которых не было, Росприроднадзор добивался последние два года... Это отвечает экологической политике государства, о которой говорит президент. Если же говорить о дополнительной нагрузке на бизнес, то добросовестным пользователям нечего бояться", - приводятся в сообщении слова Радионовой.
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