https://ria.ru/20210208/vozdukh-1596533116.html
Минюст зарегистрировал методику расчета вреда для атмосферного воздуха
Минюст зарегистрировал методику расчета вреда для атмосферного воздуха
Минюст впервые зарегистрировал методику расчета размера вреда атмосферному воздуху, говорится в сообщении пресс-службы министерства. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:57
2021-02-08T15:57
2021-02-08T15:57
россия
виктория абрамченко
светлана радионова
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярск
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минюст впервые зарегистрировал методику расчета размера вреда атмосферному воздуху, говорится в сообщении пресс-службы министерства.На прошлой неделе арбитражный суд Красноярска вынес решение в пользу Росприроднадзора об иске к "Норникелю" о взыскании 146 миллиардов рублей за вред, причиненный природе от разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3. Расчет был сделан на основе методик исчисления расчета вреда почвам и водным объектам. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова неоднократно заявляла о том, что в распоряжении ее ведомства нет методики расчета вреда атмосферному воздуху, что крайне затрудняет работу."Минюст России зарегистрировал приказ министерства природных ресурсов и экологии "Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды", - говорится в сообщении.Пресс-служба приводит в сообщении мнение вице-премьера Виктории Абрамченко, которая говорит о том, что усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться загрязнителями."Как рассчитывать вред, обсуждали 11 лет. Но ответ же очень прост: загрязняете - платите. Добросовестные предприятия переплачивать не будут. Платит только тот, кто нарушает", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.Как уточняет ведомство, методика будет исчислять вред, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий. Для каждой категории установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, и если уровень будет превышаться, то вред будет исчисляться при помощи этой методики. Размер вреда будет определяться как сумма произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и денежных показателей (такс). К таксам будет дополнительно применяться коэффициент особой охраны, который учитывает фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации и формирование повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха в период действия неблагоприятных метеорологических условий."Принятие методик исчисления вреда, нанесенного атмосферному воздуху, которых не было, Росприроднадзор добивался последние два года... Это отвечает экологической политике государства, о которой говорит президент. Если же говорить о дополнительной нагрузке на бизнес, то добросовестным пользователям нечего бояться", - приводятся в сообщении слова Радионовой.
https://ria.ru/20210120/ekomonitoring-1594476355.html
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россия, виктория абрамченко, светлана радионова, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярск, общество
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Минюст впервые зарегистрировал методику расчета размера вреда атмосферному воздуху, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
На прошлой неделе арбитражный суд Красноярска
вынес решение в пользу Росприроднадзора
об иске к "Норникелю" о взыскании 146 миллиардов рублей за вред, причиненный природе от разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3. Расчет был сделан на основе методик исчисления расчета вреда почвам и водным объектам. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
неоднократно заявляла о том, что в распоряжении ее ведомства нет методики расчета вреда атмосферному воздуху, что крайне затрудняет работу.
"Минюст России зарегистрировал приказ министерства природных ресурсов и экологии "Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды", - говорится в сообщении.
Пресс-служба приводит в сообщении мнение вице-премьера Виктории Абрамченко
, которая говорит о том, что усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания абсолютно прозрачного правового поля, механизмов, которые будут неукоснительно выполняться загрязнителями.
"Как рассчитывать вред, обсуждали 11 лет. Но ответ же очень прост: загрязняете - платите. Добросовестные предприятия переплачивать не будут. Платит только тот, кто нарушает", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.
Как уточняет ведомство, методика будет исчислять вред, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий. Для каждой категории установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, и если уровень будет превышаться, то вред будет исчисляться при помощи этой методики. Размер вреда будет определяться как сумма произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и денежных показателей (такс). К таксам будет дополнительно применяться коэффициент особой охраны, который учитывает фактическое изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации и формирование повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха в период действия неблагоприятных метеорологических условий.
"Принятие методик исчисления вреда, нанесенного атмосферному воздуху, которых не было, Росприроднадзор добивался последние два года... Это отвечает экологической политике государства, о которой говорит президент. Если же говорить о дополнительной нагрузке на бизнес, то добросовестным пользователям нечего бояться", - приводятся в сообщении слова Радионовой.