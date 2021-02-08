https://ria.ru/20210208/volodin-1596492392.html
Володин прокомментировал идею о недопуске до выборов физлиц-иноагентов
Володин прокомментировал идею о недопуске до выборов физлиц-иноагентов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение бизнеса о недопуске до выборов физлиц-иноагентов, заявил, что любая инициатива требует... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:54
2021-02-08T12:54
2021-02-08T12:54
валентина матвиенко
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение бизнеса о недопуске до выборов физлиц-иноагентов, заявил, что любая инициатива требует обсуждения, сам документ в ГД не поступал.Ранее сообщалось, что бизнес-сообщество направило обращение на имя спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко за подписью президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова, где предлагается парламенту внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, а также отмечается, что предотвращение возможного участия в выборах в Госдуму Юлии Навальной позволит предотвратить "белорусский сценарий"."Само обращение не поступало, знаем о нем из сообщений СМИ. Любая инициатива требует обсуждения. Сама озабоченность понятна, люди обращаются с предложениями "давайте защитим страну". Мы видим, насколько велико желание ряда стран вмешиваться в наши выборы с целью продвижения лояльных кандидатов. Этого нельзя допустить", - сказал Володин журналистам."Что касается самой инициативы, тех форм и методов, что предлагаются, это надо обсуждать. Позицию, что во власть нельзя допускать лиц, ангажированных другими государствами, разделяем, а что касается формы - надо обсуждать", - добавил он.
https://ria.ru/20210131/inoagenty-1595371020.html
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валентина матвиенко, госдума рф, вячеслав володин, политика