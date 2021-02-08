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В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой
В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления некачественной водой жителей Октябрьского района Красноярска, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:03
2021-02-08T14:03
2021-02-08T14:03
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
октябрьский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления некачественной водой жителей Октябрьского района Красноярска, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось, что 1 февраля красноярская прокуратура начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверкой занялся краевой главк СК. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 92 человека. По данным компании-поставщика воды "КрасКом", причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы. Позднее "КрасКом" сообщил, что результаты анализов воды показали ее полное соответствие стандартам качества.Санитарно-эпидемиологическое расследование ведет управление Роспотребнадзора по краю, на данный момент исключены пищевые и контактно-бытовые факторы заражения населения Октябрьского района."КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/1593271293.html
октябрьский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), октябрьский район, красноярск, происшествия