https://ria.ru/20210208/voda-1596506421.html

В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой

В Красноярске возбудили дело после массового отравления водой

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления некачественной водой жителей Октябрьского района Красноярска, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T14:03

2021-02-08T14:03

2021-02-08T14:03

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

октябрьский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления некачественной водой жителей Октябрьского района Красноярска, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось, что 1 февраля красноярская прокуратура начала проверку после информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверкой занялся краевой главк СК. По данным Роспотребнадзора, острой кишечной инфекцией заболели 92 человека. По данным компании-поставщика воды "КрасКом", причиной отравления могло стать попадание воды из пожарной системы. Позднее "КрасКом" сообщил, что результаты анализов воды показали ее полное соответствие стандартам качества.Санитарно-эпидемиологическое расследование ведет управление Роспотребнадзора по краю, на данный момент исключены пищевые и контактно-бытовые факторы заражения населения Октябрьского района."КрасКом" заявляла, что исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали безопасность воды. В то же время в компании говорили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/1593271293.html

октябрьский район

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), октябрьский район, красноярск, происшествия