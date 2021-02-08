https://ria.ru/20210208/vaktsiny-1596544067.html

Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19 в России

Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19 в России

Более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России, в регионы было доставлено 5,3 миллиона доз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:39

2021-02-08T16:39

2021-02-08T16:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России, в регионы было доставлено 5,3 миллиона доз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она обратила внимание на то, что разница между объемами производства и объемами вакцин, которые распределены и доставлены в регионы, связана с необходимостью проведения контроля качества выпущенных вакцин и логистикой.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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