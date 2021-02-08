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Распространение коронавируса
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Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19 в России
Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19 в России
Более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России, в регионы было доставлено 5,3 миллиона доз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:39
2021-02-08T16:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России, в регионы было доставлено 5,3 миллиона доз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она обратила внимание на то, что разница между объемами производства и объемами вакцин, которые распределены и доставлены в регионы, связана с необходимостью проведения контроля качества выпущенных вакцин и логистикой.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19 в России

16:39 08.02.2021 (обновлено: 16:52 08.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России, в регионы было доставлено 5,3 миллиона доз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По данным на вечер вчерашнего дня, произведено более 8,62 миллиона доз полнокомплектных вакцин, это в основном вакцина "Спутник V" и небольшие объемы вакцины "ЭпиВакКорона". Для использования населением доступно 5,5 миллиона доз, доставлено в регионы или распределено по регионам 5,3 миллиона доз вакцин", - сказала Голикова на брифинге.

Она обратила внимание на то, что разница между объемами производства и объемами вакцин, которые распределены и доставлены в регионы, связана с необходимостью проведения контроля качества выпущенных вакцин и логистикой.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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