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Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19 в России
Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19 в России
Более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России, в регионы было доставлено 5,3 миллиона доз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:39
2021-02-08T16:39
2021-02-08T16:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Более 8,62 миллиона доз вакцин от коронавируса уже произведено в России, в регионы было доставлено 5,3 миллиона доз, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Она обратила внимание на то, что разница между объемами производства и объемами вакцин, которые распределены и доставлены в регионы, связана с необходимостью проведения контроля качества выпущенных вакцин и логистикой.
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