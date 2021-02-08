Почти 49 тысяч россиян записались на вакцинацию через портал госуслуг

"С 18 января в тестовом режиме была запущена запись на Едином портале государственных услуг на вакцинацию (от коронавируса - ред.), с 31 января она уже запущена в обычном режиме. Мы, с учетом пожеланий граждан, тестируем эту систему и ее постоянно дорабатываем для того, чтобы она была удобна для граждан. Как я уже сказала, с 31 января она запущена в упрощенном формате и за истекший период на нее записалось почти 49 тысяч человек", - сообщила Голикова.