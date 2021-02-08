Почти 49 тысяч россиян записались на вакцинацию через портал госуслуг
16:56 08.02.2021 (обновлено: 16:57 08.02.2021)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Почти 49 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.
"С 18 января в тестовом режиме была запущена запись на Едином портале государственных услуг на вакцинацию (от коронавируса - ред.), с 31 января она уже запущена в обычном режиме. Мы, с учетом пожеланий граждан, тестируем эту систему и ее постоянно дорабатываем для того, чтобы она была удобна для граждан. Как я уже сказала, с 31 января она запущена в упрощенном формате и за истекший период на нее записалось почти 49 тысяч человек", - сообщила Голикова.
По ее словам, на портале госуслуг реализована возможность, при отсутствии свободных слотов для вакцинации, сформулировать заявку в лист ожидания.
"По данным на 7 февраля, нарастающим итогом в лист ожидания записалось почти 121 тысяча человек", - добавила она.