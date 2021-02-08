https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596509911.html

Глава Минздрава Франции в прямом эфире привился от COVID-19

Глава Минздрава Франции в прямом эфире привился от COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сделал первую прививку от коронавируса, происходящее в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:04

2021-02-08T15:04

2021-02-08T15:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кампания (италия)

astrazeneca

франция

германия

сша

в мире

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сделал первую прививку от коронавируса, происходящее в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV.Веран стал первым членом правительства Франции, получившим прививку. Ему была сделана прививка производства британской компании AstraZeneca. Главе минздрава 40 лет, но он медик, поэтому имеет право пройти вакцинацию на данном этапе.Кампания по вакцинации стартовала во Франции 27 декабря. На первом этапе вакцинацию проходят постояльцы домов престарелых, люди старше 75 лет, а также медицинские работники. По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 5 февраля первую дозу вакцин получили более 1,8 миллионов человек, две прививки было сделано более 200 тысячам французов.Во Франции одобрено использование трех вакцин компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия), американской компании Moderna и британской AstraZeneca.C начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составило более 3,3 миллиона человек, свыше 78 тысяч скончались.

кампания (италия)

франция

германия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кампания (италия), astrazeneca , франция, германия, сша, в мире