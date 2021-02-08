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Глава Минздрава Франции в прямом эфире привился от COVID-19
Глава Минздрава Франции в прямом эфире привился от COVID-19
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сделал первую прививку от коронавируса, происходящее в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:04
2021-02-08T15:04
2021-02-08T15:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кампания (италия)
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франция
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сша
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сделал первую прививку от коронавируса, происходящее в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV.Веран стал первым членом правительства Франции, получившим прививку. Ему была сделана прививка производства британской компании AstraZeneca. Главе минздрава 40 лет, но он медик, поэтому имеет право пройти вакцинацию на данном этапе.Кампания по вакцинации стартовала во Франции 27 декабря. На первом этапе вакцинацию проходят постояльцы домов престарелых, люди старше 75 лет, а также медицинские работники. По данным министерства здравоохранения, по состоянию на 5 февраля первую дозу вакцин получили более 1,8 миллионов человек, две прививки было сделано более 200 тысячам французов.Во Франции одобрено использование трех вакцин компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия), американской компании Moderna и британской AstraZeneca.C начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составило более 3,3 миллиона человек, свыше 78 тысяч скончались.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кампания (италия), astrazeneca , франция, германия, сша, в мире