https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596504577.html

В Португалии не рекомендовали пожилым прививаться вакциной AstraZeneca

В Португалии не рекомендовали пожилым прививаться вакциной AstraZeneca

Власти Португалии рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе,... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:53

2021-02-08T13:53

2021-02-08T13:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

португалия

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Португалии рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе, опубликованном на сайте главного управления здравоохранения страны."Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше ... Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше", - говорится в релизе. При этом в документе отмечается, что вакцинацию людей старше 65 лет нельзя откладывать, если доступна для использования только вакцина компании AstraZeneca.Согласно последним данным минздрава Португалии, в стране зафиксированы свыше 765 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 14 тысяч человек.Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , португалия, в мире