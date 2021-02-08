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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596504577.html
В Португалии не рекомендовали пожилым прививаться вакциной AstraZeneca
В Португалии не рекомендовали пожилым прививаться вакциной AstraZeneca
Власти Португалии рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:53
2021-02-08T13:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
португалия
в мире
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Португалии рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе, опубликованном на сайте главного управления здравоохранения страны."Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше ... Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше", - говорится в релизе. При этом в документе отмечается, что вакцинацию людей старше 65 лет нельзя откладывать, если доступна для использования только вакцина компании AstraZeneca.Согласно последним данным минздрава Португалии, в стране зафиксированы свыше 765 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 14 тысяч человек.Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , португалия, в мире

В Португалии не рекомендовали пожилым прививаться вакциной AstraZeneca

13:53 08.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Португалии рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе, опубликованном на сайте главного управления здравоохранения страны.
"Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше ... Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше", - говорится в релизе. При этом в документе отмечается, что вакцинацию людей старше 65 лет нельзя откладывать, если доступна для использования только вакцина компании AstraZeneca.
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Согласно последним данным минздрава Португалии, в стране зафиксированы свыше 765 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 14 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaПортугалияВ мире
 
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