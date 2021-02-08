https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596504577.html
В Португалии не рекомендовали пожилым прививаться вакциной AstraZeneca
В Португалии не рекомендовали пожилым прививаться вакциной AstraZeneca
Власти Португалии рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе,... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:53
2021-02-08T13:53
2021-02-08T13:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
португалия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_ed1b5947b27c31151f86eb9dd6333d06.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Португалии рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе, опубликованном на сайте главного управления здравоохранения страны."Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше ... Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше", - говорится в релизе. При этом в документе отмечается, что вакцинацию людей старше 65 лет нельзя откладывать, если доступна для использования только вакцина компании AstraZeneca.Согласно последним данным минздрава Португалии, в стране зафиксированы свыше 765 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 14 тысяч человек.Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595782801.html
португалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582708911_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d96aca40ebfa37371ef1cb8ddeca01b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, astrazeneca , португалия, в мире
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Власти Португалии
рекомендовали не использовать прививку от коронавируса компании AstraZeneca
для вакцинации людей старше 65 лет, сообщается в релизе, опубликованном на сайте главного управления здравоохранения страны.
"Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше ... Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше", - говорится в релизе. При этом в документе отмечается, что вакцинацию людей старше 65 лет нельзя откладывать, если доступна для использования только вакцина компании AstraZeneca.
Согласно последним данным минздрава Португалии, в стране зафиксированы свыше 765 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 14 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны установили возрастные ограничения на использование вакцины производства AstraZeneca, придя к заключению, что ее эффективность среди пожилых людей недостаточно изучена.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и ЕК
в конце января одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза
.