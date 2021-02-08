https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596491762.html

Зеленский готов привиться от коронавируса в прямом эфире

Зеленский готов привиться от коронавируса в прямом эфире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцин от AstraZeneca, готов в прямом РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:53

2021-02-08T12:53

2021-02-08T12:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцин от AstraZeneca, готов в прямом эфире.Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года."Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу (вакцинироваться – ред.). Но я считаю, что это не очень правильно, если первая часть (вакцин – ред.) у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом. Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов (в прямом эфире – ред.), как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион (доз – ред.)", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".

https://ria.ru/20210208/vaktsiny-1596489970.html

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595212198.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, владимир зеленский, украина, в мире