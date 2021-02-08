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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596491762.html
Зеленский готов привиться от коронавируса в прямом эфире
Зеленский готов привиться от коронавируса в прямом эфире
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцин от AstraZeneca, готов в прямом РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:53
2021-02-08T12:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцин от AstraZeneca, готов в прямом эфире.Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года."Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу (вакцинироваться – ред.). Но я считаю, что это не очень правильно, если первая часть (вакцин – ред.) у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом. Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов (в прямом эфире – ред.), как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион (доз – ред.)", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
https://ria.ru/20210208/vaktsiny-1596489970.html
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595212198.html
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коронавирус covid-19, максим степанов, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский готов привиться от коронавируса в прямом эфире

12:53 08.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет вакцинироваться вместе с военными, когда страна получит миллион доз вакцин от AstraZeneca, готов в прямом эфире.
Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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"Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу (вакцинироваться – ред.). Но я считаю, что это не очень правильно, если первая часть (вакцин – ред.) у нас будет немного более 100 тысяч доз для наших медиков, которые контактны с инфицированными коронавирусом. Я не брал бы эту первую вакцину. Но готов (в прямом эфире – ред.), как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными, как главнокомандующий. Это будет на втором этапе, когда мы получим миллион (доз – ред.)", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.
В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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