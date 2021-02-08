https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596484437.html
В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19
В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19
Массовая вакцинация от коронавируса жителей Севастополя стартовала в понедельник, в медучреждениях города открылись 11 прививочных пунктов, сообщил директор... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T12:20
2021-02-08T12:20
2021-02-08T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса жителей Севастополя стартовала в понедельник, в медучреждениях города открылись 11 прививочных пунктов, сообщил директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов.Всего в настоящий момент на вакцинацию записались около 5 тысяч человек, из которых около 40% - люди старше 65 лет. Открыты все 11 прививочных пунктов, отметил он. Запись производилась в том числе через портал Госуслуги."Сегодня в каждом пункте был представитель департамента. Люди идут, настроение хорошее, жалоб нет. Помимо 11 пунктов есть резерв – 15 пунктов подготовлено, восемь выездных бригад", - добавил Денисов.В прививочной кампании задействованы волонтеры – студенты медицинского колледжа. Они помогают гражданам, прежде всего, пенсионерам, заполнять анкеты, измеряют температуру, давление, пульс. После вакцинации вносят граждан в реестр вакцинированных.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил во время прививочной кампании проводить грамотное администрирование, чтобы оперативно вакцинировать граждан.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил развожаев, здоровье - общество, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости.
Массовая вакцинация от коронавируса жителей Севастополя
стартовала в понедельник, в медучреждениях города открылись 11 прививочных пунктов, сообщил директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов.
"Вакцинация по записи, которая была открыта с 8 февраля, началась. До этого мы прививали учителей и медработников – 1372 и 1066 человек соответственно", - сказал Денисов в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя.
Всего в настоящий момент на вакцинацию записались около 5 тысяч человек, из которых около 40% - люди старше 65 лет. Открыты все 11 прививочных пунктов, отметил он. Запись производилась в том числе через портал Госуслуги.
"Сегодня в каждом пункте был представитель департамента. Люди идут, настроение хорошее, жалоб нет. Помимо 11 пунктов есть резерв – 15 пунктов подготовлено, восемь выездных бригад", - добавил Денисов.
В прививочной кампании задействованы волонтеры – студенты медицинского колледжа. Они помогают гражданам, прежде всего, пенсионерам, заполнять анкеты, измеряют температуру, давление, пульс. После вакцинации вносят граждан в реестр вакцинированных.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
попросил во время прививочной кампании проводить грамотное администрирование, чтобы оперативно вакцинировать граждан.