https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596484437.html

В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19

В Севастополе началась массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса жителей Севастополя стартовала в понедельник, в медучреждениях города открылись 11 прививочных пунктов, сообщил директор... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:20

2021-02-08T12:20

2021-02-08T12:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил развожаев

здоровье - общество

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса жителей Севастополя стартовала в понедельник, в медучреждениях города открылись 11 прививочных пунктов, сообщил директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов.Всего в настоящий момент на вакцинацию записались около 5 тысяч человек, из которых около 40% - люди старше 65 лет. Открыты все 11 прививочных пунктов, отметил он. Запись производилась в том числе через портал Госуслуги."Сегодня в каждом пункте был представитель департамента. Люди идут, настроение хорошее, жалоб нет. Помимо 11 пунктов есть резерв – 15 пунктов подготовлено, восемь выездных бригад", - добавил Денисов.В прививочной кампании задействованы волонтеры – студенты медицинского колледжа. Они помогают гражданам, прежде всего, пенсионерам, заполнять анкеты, измеряют температуру, давление, пульс. После вакцинации вносят граждан в реестр вакцинированных.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил во время прививочной кампании проводить грамотное администрирование, чтобы оперативно вакцинировать граждан.

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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