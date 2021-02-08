https://ria.ru/20210208/vaktsinatsiya-1596441908.html

Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах

Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах

Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T04:25

2021-02-08T04:25

2021-02-08T04:25

коронавирус covid-19

россия

курильские острова

япония

в мире

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями". "Сегодня, 7 февраля, в Японии "День северных территорий". А Россия на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу", - говорится в статье. В материале также отмечается, что российские власти уделяют особое внимание развитию медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова.Публикация вызывала активный отклик в комментариях, читатели, в частности, отметили, что в Японии вакцинация до сих пор не началась."Ожидать, что Россия нам вернет острова — глупо… Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас?" – задался вопросом mac."Нужны действия, а не разговоры! Или так и будем каждый год повторять одно и то же с разными нюансами?!" - возмутился hk9."Эти "дни северных территорий" я помню еще со школы. И вот я уже взрослый, а даже состарившийся. И что? Воз и ныне там! Какое-то путаное возникает у меня в связи с этим ощущение!" - заявил s4a."Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо! Просто привыкли твердить, что "северные острова" принадлежат Японии", - заметил oya.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html

https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596395860.html

россия

курильские острова

япония

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коронавирус covid-19, россия, курильские острова, япония, в мире