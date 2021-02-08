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Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах
Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T04:25
2021-02-08T04:25
коронавирус covid-19
россия
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями". "Сегодня, 7 февраля, в Японии "День северных территорий". А Россия на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу", - говорится в статье. В материале также отмечается, что российские власти уделяют особое внимание развитию медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова.Публикация вызывала активный отклик в комментариях, читатели, в частности, отметили, что в Японии вакцинация до сих пор не началась."Ожидать, что Россия нам вернет острова — глупо… Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас?" – задался вопросом mac."Нужны действия, а не разговоры! Или так и будем каждый год повторять одно и то же с разными нюансами?!" - возмутился hk9."Эти "дни северных территорий" я помню еще со школы. И вот я уже взрослый, а даже состарившийся. И что? Воз и ныне там! Какое-то путаное возникает у меня в связи с этим ощущение!" - заявил s4a."Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо! Просто привыкли твердить, что "северные острова" принадлежат Японии", - заметил oya.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html
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коронавирус covid-19, россия, курильские острова, япония, в мире

Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах

04:25 08.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМаяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Японская телерадиокомпания NHK опубликовала материал, посвященный вакцинации россиян от коронавируса на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями".
"Сегодня, 7 февраля, в Японии "День северных территорий". А Россия на этих территориях активно проводит вакцинацию их населения русской вакциной и укрепляет на островах медицинскую базу", - говорится в статье. В материале также отмечается, что российские власти уделяют особое внимание развитию медицины в отдаленных районах страны, включая и Курильские острова.
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 06:58
В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам
Публикация вызывала активный отклик в комментариях, читатели, в частности, отметили, что в Японии вакцинация до сих пор не началась.
"Ожидать, что Россия нам вернет острова — глупо… Вон на островах людям делают прививки от COVID-19, а у нас?" – задался вопросом mac.
"Нужны действия, а не разговоры! Или так и будем каждый год повторять одно и то же с разными нюансами?!" - возмутился hk9.
"Эти "дни северных территорий" я помню еще со школы. И вот я уже взрослый, а даже состарившийся. И что? Воз и ныне там! Какое-то путаное возникает у меня в связи с этим ощущение!" - заявил s4a.
"Ничего нам уже не вернется. Время ушло. Да нужно признать, что оно нам уже и не очень-то надо! Просто привыкли твердить, что "северные острова" принадлежат Японии", - заметил oya.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
Вчера, 16:29
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Коронавирус COVID-19РоссияКурильские островаЯпонияВ мире
 
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