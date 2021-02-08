https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596591255.html
Алжир прорабатывает возможность производства вакцины "Спутник V"
Алжир прорабатывает возможность производства вакцины "Спутник V"
Алжир проявляет большую заинтересованность в локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и в данный момент решает технические... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T21:29
2021-02-08T21:29
2021-02-08T21:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
алжир (республика)
в мире
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Алжир проявляет большую заинтересованность в локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и в данный момент решает технические вопросы, в том числе подбирает оборудование после получения информации от российской стороны, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Алжире Иван Налич.Министр фармацевтической промышленности Алжира Лотфи бен Бахмед заявил 2 февраля, что Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья. Министр также утверждал, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ. Министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций, состоялся обмен идеями между специалистами для передачи технологии.Комментируя данное сообщение, торгпред отметил, что "Алжир проявляет большую заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на своей территории". Представители министерства фармацевтической промышленности Алжира и одной из крупнейших алжирских фармкомпаний Frater-Razes провели серию переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для обсуждения деталей проекта, сообщил он."Сейчас алжирская сторона решает технические вопросы. Весь процесс, связанный с запуском производства вакцины в Алжире, может занять от 6 до 9 месяцев. С другой стороны, учитывая, как быстро алжирский регулятор зарегистрировал вакцину, поддержка на государственном уровне может придать дополнительный импульс этому процессу", - отметил Налич. Алжир первой из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину.Налич подчеркнул, что в плане производства вакцины "Спутник V" российская сторона активно выстраивает взаимодействие с зарубежными партнёрами, уже имеющими необходимую производственную базу, квалификацию, обученный персонал и опыт. "В Алжире производство вакцин в настоящее время не осуществляется. Вместе с тем мы надеемся на то, что алжирская фармпромышленность сумеет в максимально сжатые сроки наладить такое производство, получив от российской стороны необходимую информацию", - отметил Налич.Касаясь возможного обмена делегациями, Налич отметил, что алжирская сторона была заинтересована в обмене визитами технических специалистов, но на данном этапе по ряду причин это сложно осуществить.Кампания вакцинации началась в Алжире 30 января, используется вакцина "Спутник V". Вакцинация бесплатна для всех групп населения.
https://ria.ru/20210208/sputnik-1596566948.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, алжир (республика), в мире
КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Алжир
проявляет большую заинтересованность в локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и в данный момент решает технические вопросы, в том числе подбирает оборудование после получения информации от российской стороны, заявил РИА Новости торговый представитель РФ
в Алжире Иван Налич.
Министр фармацевтической промышленности Алжира Лотфи бен Бахмед заявил 2 февраля, что Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья. Министр также утверждал, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ. Министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций, состоялся обмен идеями между специалистами для передачи технологии.
Комментируя данное сообщение, торгпред отметил, что "Алжир проявляет большую заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на своей территории". Представители министерства фармацевтической промышленности Алжира и одной из крупнейших алжирских фармкомпаний Frater-Razes провели серию переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ
) для обсуждения деталей проекта, сообщил он.
"Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования. Сроки начала производства будут зависеть от того, насколько быстро ей удастся получить и наладить оборудование, провести обучение специалистов. Торгпредство и РФПИ оказывают алжирской стороне необходимое содействие", - сообщил Налич.
"Сейчас алжирская сторона решает технические вопросы. Весь процесс, связанный с запуском производства вакцины в Алжире, может занять от 6 до 9 месяцев. С другой стороны, учитывая, как быстро алжирский регулятор зарегистрировал вакцину, поддержка на государственном уровне может придать дополнительный импульс этому процессу", - отметил Налич. Алжир первой из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину.
Налич подчеркнул, что в плане производства вакцины "Спутник V" российская сторона активно выстраивает взаимодействие с зарубежными партнёрами, уже имеющими необходимую производственную базу, квалификацию, обученный персонал и опыт. "В Алжире производство вакцин в настоящее время не осуществляется. Вместе с тем мы надеемся на то, что алжирская фармпромышленность сумеет в максимально сжатые сроки наладить такое производство, получив от российской стороны необходимую информацию", - отметил Налич.
Касаясь возможного обмена делегациями, Налич отметил, что алжирская сторона была заинтересована в обмене визитами технических специалистов, но на данном этапе по ряду причин это сложно осуществить.
Кампания вакцинации началась в Алжире 30 января, используется вакцина "Спутник V". Вакцинация бесплатна для всех групп населения.