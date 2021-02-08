https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596591255.html

Алжир прорабатывает возможность производства вакцины "Спутник V"

Алжир прорабатывает возможность производства вакцины "Спутник V"

Алжир проявляет большую заинтересованность в локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и в данный момент решает технические... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T21:29

2021-02-08T21:29

2021-02-08T21:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

алжир (республика)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594647399_0:144:3107:1891_1920x0_80_0_0_a87280bc545dc21d53686493a0291fa4.jpg

КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Алжир проявляет большую заинтересованность в локализации производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и в данный момент решает технические вопросы, в том числе подбирает оборудование после получения информации от российской стороны, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Алжире Иван Налич.Министр фармацевтической промышленности Алжира Лотфи бен Бахмед заявил 2 февраля, что Алжир готов приступить к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" через два месяца при наличии сырья. Министр также утверждал, что российские специалисты приедут в Алжир для оценки возможностей местных производств, по его словам, алжирские специалисты также совершат визит в РФ. Министр сообщил, что работа по изучению производства вакцины длится уже полтора месяца посредством видеоконференций, состоялся обмен идеями между специалистами для передачи технологии.Комментируя данное сообщение, торгпред отметил, что "Алжир проявляет большую заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на своей территории". Представители министерства фармацевтической промышленности Алжира и одной из крупнейших алжирских фармкомпаний Frater-Razes провели серию переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для обсуждения деталей проекта, сообщил он."Сейчас алжирская сторона решает технические вопросы. Весь процесс, связанный с запуском производства вакцины в Алжире, может занять от 6 до 9 месяцев. С другой стороны, учитывая, как быстро алжирский регулятор зарегистрировал вакцину, поддержка на государственном уровне может придать дополнительный импульс этому процессу", - отметил Налич. Алжир первой из африканских стран зарегистрировал российскую вакцину.Налич подчеркнул, что в плане производства вакцины "Спутник V" российская сторона активно выстраивает взаимодействие с зарубежными партнёрами, уже имеющими необходимую производственную базу, квалификацию, обученный персонал и опыт. "В Алжире производство вакцин в настоящее время не осуществляется. Вместе с тем мы надеемся на то, что алжирская фармпромышленность сумеет в максимально сжатые сроки наладить такое производство, получив от российской стороны необходимую информацию", - отметил Налич.Касаясь возможного обмена делегациями, Налич отметил, что алжирская сторона была заинтересована в обмене визитами технических специалистов, но на данном этапе по ряду причин это сложно осуществить.Кампания вакцинации началась в Алжире 30 января, используется вакцина "Спутник V". Вакцинация бесплатна для всех групп населения.

https://ria.ru/20210208/sputnik-1596566948.html

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, алжир (республика), в мире