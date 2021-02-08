https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596547984.html

В Вологодскую область поступит более девяти тысяч доз вакцины от COVID-19

В Вологодскую область поступит более девяти тысяч доз вакцины от COVID-19

Более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса должно поступить в Вологодскую область до конца недели, после чего общий объем поставок вакцины в регион превысит 25... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:51

2021-02-08T16:51

2021-02-08T16:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

вологодская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса должно поступить в Вологодскую область до конца недели, после чего общий объем поставок вакцины в регион превысит 25 тысяч доз, сообщает пресс-служба областного правительства.На сегодняшний день в регионе развернуто 42 прививочных пункта во всех муниципальных районах и городских округах. Первым компонентом вакцины привиты 6711 человек, полностью прошли вакцинацию более 820 человек.По данным оперштаба региона, в Вологодской области к понедельнику подтвержден 35 031 случай коронавируса, прирост за сутки составил 254 случая. Выздоровели 30 259 человек, скончались – 671.

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596526004.html

вологодская область

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2021

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коронавирус в россии, вологодская область, общество