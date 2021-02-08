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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596547984.html
В Вологодскую область поступит более девяти тысяч доз вакцины от COVID-19
В Вологодскую область поступит более девяти тысяч доз вакцины от COVID-19
Более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса должно поступить в Вологодскую область до конца недели, после чего общий объем поставок вакцины в регион превысит 25... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T16:51
2021-02-08T16:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
вологодская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса должно поступить в Вологодскую область до конца недели, после чего общий объем поставок вакцины в регион превысит 25 тысяч доз, сообщает пресс-служба областного правительства.На сегодняшний день в регионе развернуто 42 прививочных пункта во всех муниципальных районах и городских округах. Первым компонентом вакцины привиты 6711 человек, полностью прошли вакцинацию более 820 человек.По данным оперштаба региона, в Вологодской области к понедельнику подтвержден 35 031 случай коронавируса, прирост за сутки составил 254 случая. Выздоровели 30 259 человек, скончались – 671.
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коронавирус в россии, вологодская область, общество

В Вологодскую область поступит более девяти тысяч доз вакцины от COVID-19

16:51 08.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУпаковки российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Упаковки российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса должно поступить в Вологодскую область до конца недели, после чего общий объем поставок вакцины в регион превысит 25 тысяч доз, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На сегодняшний день Вологодская область получила и направила в медицинские учреждения больше 16 тысяч доз вакцины. До конца недели, по словам губернатора (Олега Кувшинникова – ред.), поступит еще более 9 тысяч доз. Таким образом, к середине февраля общее поступление вакцины в регион превысит 25 тысяч", - говорится в сообщении.
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На сегодняшний день в регионе развернуто 42 прививочных пункта во всех муниципальных районах и городских округах. Первым компонентом вакцины привиты 6711 человек, полностью прошли вакцинацию более 820 человек.
"С начала января еженедельно возрастают темпы иммунизации с 200 прививок до 2,7 тысячи за последнюю неделю, что соответствует условиям математической модели со сроком завершения иммунизации к 19 июля 2021 года и обеспечением 60% населения", – сказала заместитель губернатора Лариса Каманина, слова которой приводятся в сообщении.
По данным оперштаба региона, в Вологодской области к понедельнику подтвержден 35 031 случай коронавируса, прирост за сутки составил 254 случая. Выздоровели 30 259 человек, скончались – 671.
 
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