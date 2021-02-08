https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596547401.html

Жириновский оценил отказ Зеленского от российской вакцины "Спутник V"

Жириновский оценил отказ Зеленского от российской вакцины "Спутник V"

Украинцы живут в плену фантазий руководства своей страны, которое находится под влиянием США и ждет поставок "западной вакцины"; Россия может предоставить... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T16:49

2021-02-08T16:49

2021-02-08T17:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

владимир зеленский

владимир жириновский

украина

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинцы живут в плену фантазий руководства своей страны, которое находится под влиянием США и ждет поставок "западной вакцины"; Россия может предоставить "Спутник V" по просьбе страны, но только тем, кто просит сам, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Лидер ЛДПР напомнил, что новость об отказе Украины от российской вакцины появляется уже не первый раз."На Украине в руководстве люди, которые взобрались на эту вершину случайно. Бизнесмен был президентом, теперь артист. А украинцы находятся в плену фантазий своего руководства, которое, в свою очередь, под влиянием Америки. Вот украинцы и ждут неких поставок "западной вакцины". Пожалуйста, это их право. Людям приятно, они, как дети, будут надеяться, что когда-нибудь какая-нибудь вакцина да придет. Зачем убивать их надежду? Но, в конце концов, они добьются того, что пол-Украины этой болезнью просто переболеет", - сказал Жириновский.Ранее Зеленский заявлял, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в 21 стране: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595212198.html

https://ria.ru/20210208/zelenskiy-1596532931.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир зеленский, владимир жириновский, украина, в мире