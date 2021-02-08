https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596526004.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о вакцине "Спутник V"

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о вакцине "Спутник V"

Споры об эффективности российской вакцины "Спутник V" должны вестись в медицинских кругах, а политике вмешиваться здесь неправильно, считает член комитета... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T15:26

2021-02-08T15:26

2021-02-08T15:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

борис менделевич

astrazeneca

госдума рф

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595545064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_364107ad2484d62df477dda90807a763.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Споры об эффективности российской вакцины "Спутник V" должны вестись в медицинских кругах, а политике вмешиваться здесь неправильно, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Дептутат добавил, что "споры об эффективности того или иного препарата, в том числе и вакцины, должны вестись только в научных кругах"."Конечно, помимо этого вероятно, более открытыми необходимо быть и Минздраву России, который бы, раз и навсегда обозначив свою позицию, помог исключить подобные высказывания", - добавил депутат.Ранее Зеленский заявлял, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля.

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596525145.html

https://ria.ru/20210205/vaktsina-1596043875.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис менделевич, astrazeneca , госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире