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https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596526004.html
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о вакцине "Спутник V"
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о вакцине "Спутник V"
Споры об эффективности российской вакцины "Спутник V" должны вестись в медицинских кругах, а политике вмешиваться здесь неправильно, считает член комитета... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T15:26
2021-02-08T15:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис менделевич
astrazeneca
госдума рф
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Споры об эффективности российской вакцины "Спутник V" должны вестись в медицинских кругах, а политике вмешиваться здесь неправильно, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Дептутат добавил, что "споры об эффективности того или иного препарата, в том числе и вакцины, должны вестись только в научных кругах"."Конечно, помимо этого вероятно, более открытыми необходимо быть и Минздраву России, который бы, раз и навсегда обозначив свою позицию, помог исключить подобные высказывания", - добавил депутат.Ранее Зеленский заявлял, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля.
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596525145.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис менделевич, astrazeneca , госдума рф, владимир зеленский, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о вакцине "Спутник V"

15:26 08.02.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 "Гам Ковид Вак"
Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 Гам Ковид Вак - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Споры об эффективности российской вакцины "Спутник V" должны вестись в медицинских кругах, а политике вмешиваться здесь неправильно, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность привить украинцев от коронавируса российской вакциной "Спутник V", заявил, что "украинцы не кролики", на них экспериментировать нельзя.

"Считаю неправильным, когда политика вмешивается в медицину. Да, в свое время, в том числе и у СССР, был такой опыт, и ни к чему хорошему это не привело. Говоря об эффективности вакцины, отмечу, что ВОЗ приветствовал публикацию об эффективности российской вакцины, что также говорит об уровне признания. Как врач, я полностью доверяю нашим разработчикам и сам сделал прививку и уверен, вакцина – это единственный способ справиться с вирусом, в частности, за счет коллективного иммунитета", - сказал Менделевич РИА Новости.

Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Дептутат добавил, что "споры об эффективности того или иного препарата, в том числе и вакцины, должны вестись только в научных кругах".
"Конечно, помимо этого вероятно, более открытыми необходимо быть и Минздраву России, который бы, раз и навсегда обозначив свою позицию, помог исключить подобные высказывания", - добавил депутат.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля.
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