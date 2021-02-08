https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596498625.html

Чернышенко назвал создание вакцины от COVID-19 победой российской науки

Чернышенко назвал создание вакцины от COVID-19 победой российской науки

Создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 стало безусловной победой российской науки, именно отечественные ученые дали людям надежду на возвращение к... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:25

2021-02-08T13:25

2021-02-08T13:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий чернышенко

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 стало безусловной победой российской науки, именно отечественные ученые дали людям надежду на возвращение к нормальной жизни, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Безусловной победой российской науки стало создание вакцины от COVID-19. Россия зарегистрировала ее первой в мире, начав массовую вакцинацию. И сегодня, несмотря на политическую и коммерческую конъюнктуру, весь мир признает качество и надежность российской вакцины", - подчеркнул Чернышенко в поздравлении российским ученым по случаю отмечаемого в понедельник в России Дня науки. "Именно наши ученые дали надежду на возвращение к нормальной жизни, подтвердив авторитет отечественной науки в мировом медицинском сообществе", - добавил вице-премьер.По словам Чернышенко, российская наука дала миру много великих имен. "Благодаря талантливым и самоотверженным ученым наша страна стала родиной выдающихся открытий и достижений, определивших облик современной цивилизации. И мы гордимся, что на протяжении веков наука по праву стала символом успеха России", - отметил он.Наука - это важнейший ресурс развития экономики, медицины, образования, социальной сферы, человеческого капитала, добавил вице-премьер. "Поддержка научных организаций и высшей школы, содействие росту конкурентоспособности отечественных разработок, создание условий для исследователей, особенно молодых ученых, - первоочередные задачи государства", - указал Чернышенко. По его словам, это подтверждается на высоком уровне: президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2021 год в России Годом науки и технологий.Российское государство принимает меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, привлечению в науку интеллектуальных и материальных ресурсов, созданию эффективных институтов развития в научно-технической сфере, добавил Чернышенко. "За последние годы нам удалось нарастить потенциал российской фундаментальной науки, запустить проекты исследовательских установок класса мегасайенс", - отметил он.Чернышенко поблагодарил российских ученых за "кропотливый труд, преданность своему делу, уникальные открытия, которые делают жизнь каждого человека лучше", и пожелал им здоровья, творческого поиска, энергии и новых открытий на благо России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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