Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596498625.html
Чернышенко назвал создание вакцины от COVID-19 победой российской науки
Чернышенко назвал создание вакцины от COVID-19 победой российской науки
Создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 стало безусловной победой российской науки, именно отечественные ученые дали людям надежду на возвращение к... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:25
2021-02-08T13:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий чернышенко
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568496344_0:162:3098:1904_1920x0_80_0_0_4b171379c423947025ea548b3f0e8d46.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 стало безусловной победой российской науки, именно отечественные ученые дали людям надежду на возвращение к нормальной жизни, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Безусловной победой российской науки стало создание вакцины от COVID-19. Россия зарегистрировала ее первой в мире, начав массовую вакцинацию. И сегодня, несмотря на политическую и коммерческую конъюнктуру, весь мир признает качество и надежность российской вакцины", - подчеркнул Чернышенко в поздравлении российским ученым по случаю отмечаемого в понедельник в России Дня науки. "Именно наши ученые дали надежду на возвращение к нормальной жизни, подтвердив авторитет отечественной науки в мировом медицинском сообществе", - добавил вице-премьер.По словам Чернышенко, российская наука дала миру много великих имен. "Благодаря талантливым и самоотверженным ученым наша страна стала родиной выдающихся открытий и достижений, определивших облик современной цивилизации. И мы гордимся, что на протяжении веков наука по праву стала символом успеха России", - отметил он.Наука - это важнейший ресурс развития экономики, медицины, образования, социальной сферы, человеческого капитала, добавил вице-премьер. "Поддержка научных организаций и высшей школы, содействие росту конкурентоспособности отечественных разработок, создание условий для исследователей, особенно молодых ученых, - первоочередные задачи государства", - указал Чернышенко. По его словам, это подтверждается на высоком уровне: президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2021 год в России Годом науки и технологий.Российское государство принимает меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, привлечению в науку интеллектуальных и материальных ресурсов, созданию эффективных институтов развития в научно-технической сфере, добавил Чернышенко. "За последние годы нам удалось нарастить потенциал российской фундаментальной науки, запустить проекты исследовательских установок класса мегасайенс", - отметил он.Чернышенко поблагодарил российских ученых за "кропотливый труд, преданность своему делу, уникальные открытия, которые делают жизнь каждого человека лучше", и пожелал им здоровья, творческого поиска, энергии и новых открытий на благо России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568496344_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_7d08b55737491b5dc67b7493447dc318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Чернышенко назвал создание вакцины от COVID-19 победой российской науки

13:25 08.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Создание вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 стало безусловной победой российской науки, именно отечественные ученые дали людям надежду на возвращение к нормальной жизни, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Безусловной победой российской науки стало создание вакцины от COVID-19. Россия зарегистрировала ее первой в мире, начав массовую вакцинацию. И сегодня, несмотря на политическую и коммерческую конъюнктуру, весь мир признает качество и надежность российской вакцины", - подчеркнул Чернышенко в поздравлении российским ученым по случаю отмечаемого в понедельник в России Дня науки. "Именно наши ученые дали надежду на возвращение к нормальной жизни, подтвердив авторитет отечественной науки в мировом медицинском сообществе", - добавил вице-премьер.
По словам Чернышенко, российская наука дала миру много великих имен. "Благодаря талантливым и самоотверженным ученым наша страна стала родиной выдающихся открытий и достижений, определивших облик современной цивилизации. И мы гордимся, что на протяжении веков наука по праву стала символом успеха России", - отметил он.
Наука - это важнейший ресурс развития экономики, медицины, образования, социальной сферы, человеческого капитала, добавил вице-премьер. "Поддержка научных организаций и высшей школы, содействие росту конкурентоспособности отечественных разработок, создание условий для исследователей, особенно молодых ученых, - первоочередные задачи государства", - указал Чернышенко. По его словам, это подтверждается на высоком уровне: президент РФ Владимир Путин ранее объявил 2021 год в России Годом науки и технологий.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Российское государство принимает меры по укреплению исследовательской инфраструктуры, привлечению в науку интеллектуальных и материальных ресурсов, созданию эффективных институтов развития в научно-технической сфере, добавил Чернышенко. "За последние годы нам удалось нарастить потенциал российской фундаментальной науки, запустить проекты исследовательских установок класса мегасайенс", - отметил он.
Чернышенко поблагодарил российских ученых за "кропотливый труд, преданность своему делу, уникальные открытия, которые делают жизнь каждого человека лучше", и пожелал им здоровья, творческого поиска, энергии и новых открытий на благо России.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ЧернышенкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:55Суд арестовал художника на 25 суток за перфоманс в центре Москвы
14:53В Еврокомиссии прокомментировали возможность новых санкций против России
14:52Главный соперник Эрдогана на президентских выборах создаст свою партию
14:49Мэр Львова призвал жителей расчищать снег на улицах
14:47Российская наука становится одной из самых молодых в мире, заявил Путин
14:44Путин призвал научные учреждения к совместной работе
14:38Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов
14:38Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности
14:36В Сомали упал транспортный самолет
14:33В Петербурге задержали подозреваемых в хищении сбережений у пенсионеров
14:33В Еврокомиссии заявили о необходимости диалога с Россией
14:29На сайте Центра Мейерхольда закрыли страницу актрисы Шмыковой
14:28Путин отметил лидерство России в создании вакцин от COVID-19
14:27Вышинский прокомментировал проверку СБУ журналистки за вопрос Медведчуку
14:24Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора в Гатчине
14:24Ученые рассказали, к чему может привести активность вулканов на Камчатке
14:22Володин раскритиковал позицию стран, мешающих распространению вакцины
14:21В Москве арестовали подозреваемых в убийстве хореографа Прониной
14:21В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
14:21Путин поручил разработать программу экологического развития до 2030 года
Лента новостейМолния