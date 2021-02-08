https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596494292.html

Зеленский назвал позитивным наличие у России вакцины от коронавируса

Зеленский назвал позитивным наличие у России вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивным тот факт, что у России есть собственная вакцина от коронавируса. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T13:06

2021-02-08T13:06

2021-02-08T13:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивным тот факт, что у России есть собственная вакцина от коронавируса."К сожалению, на Украине пока что нет своей вакцины. У россиян есть, и это позитивно для их населения", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595212198.html

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир зеленский, украина, в мире