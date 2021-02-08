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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596494292.html
Зеленский назвал позитивным наличие у России вакцины от коронавируса
Зеленский назвал позитивным наличие у России вакцины от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивным тот факт, что у России есть собственная вакцина от коронавируса. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:06
2021-02-08T13:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивным тот факт, что у России есть собственная вакцина от коронавируса."К сожалению, на Украине пока что нет своей вакцины. У россиян есть, и это позитивно для их населения", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595212198.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал позитивным наличие у России вакцины от коронавируса

13:06 08.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивным тот факт, что у России есть собственная вакцина от коронавируса.
"К сожалению, на Украине пока что нет своей вакцины. У россиян есть, и это позитивно для их населения", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 20:55
Зеленский назвал вакцину от коронавируса вопросом геополитики
Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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