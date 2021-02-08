https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596486900.html

Россияне считают вакцину от COVID достижением науки последних десятилетий

Россияне считают вакцину от COVID достижением науки последних десятилетий

Россияне считают главным достижением отечественной и мировой науки последних десятилетий борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от него, свидетельствуют... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T12:29

2021-02-08T12:29

2021-02-08T12:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

вциом

технологии

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россияне считают главным достижением отечественной и мировой науки последних десятилетий борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от него, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным опроса, граждане считают главным достижением российской и мировой науки последних десятилетий борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от него (16%), также они отметили военные разработки (10%), создание новых видов лекарств и вакцин (8%), исследование космоса (7%). При этом более половины опрошенных (54%) затруднились ответить.Почти половина респондентов (44%) полагают, что современная мировая наука находится на подъеме: совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. При этом 31% считает, что мировая наука в застое: какие-то открытия совершаются, но они не влияют на развитие общества. Также 14% думают, что наука на спаде: не совершается серьезных открытий, способных повлиять на развитие общества. Затруднились ответить 11% респондентов.Отмечается, что, по мнению 34% россиян, современная отечественная наука немного отстает от развития мировой, 23% уверены, что опережает, но незначительно, 21% - что значительно отстает, 8% - что значительно опережает развитие мировой науки, 14% затруднились ответить.Также более половины граждан (51%) считают, что решение о том, какие задачи должна сегодня решать российская наука и в каком направлении развиваться, должны принимать ученые, научное сообщество, 23% полагают, что это прерогатива государства, 13% - что обычного населения, 4% убеждены, что это дело бизнеса и крупных предпринимателей, 6% затруднились ответить, а 3% выбрали другое.Уточняется, что для развития российской науки респонденты считают необходимым в первую очередь повышение уровня финансирования, так как именно это не позволяет отечественным ученым сделать прорывные открытия (56%), с другой стороны, по мнению 34%, нужно повышать компетентность российских ученых, без этого финансовые вливания не приведут к новым открытиям, 10% затруднились ответить.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 января 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210208/vaktsiny-1596475083.html

https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596460099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, вциом, технологии, общество