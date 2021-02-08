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Главный инфекционист США отреагировал на публикацию данных о "Спутнике V"
Главный инфекционист США отреагировал на публикацию данных о "Спутнике V"
Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T03:01
2021-02-08T11:41
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" после публикации данных о ее эффективности в научном журнале The Lancet. Об этом он рассказал в интервью JAMA Network.Он признал, что ситуация с вакцинами превратилась в гонку, победу в которой стоит желать каждому, будь то Россия или Китай."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Его разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний "Спутника V". Они подтвердили его высокую эффективность — на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
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энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, the lancet, китай, сша

Главный инфекционист США отреагировал на публикацию данных о "Спутнике V"

03:01 08.02.2021 (обновлено: 11:41 08.02.2021)
 
© AP Photo / Alex BrandonДоктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" после публикации данных о ее эффективности в научном журнале The Lancet. Об этом он рассказал в интервью JAMA Network.

"Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и некоторые другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!" — считает Фаучи.

Он признал, что ситуация с вакцинами превратилась в гонку, победу в которой стоит желать каждому, будь то Россия или Китай.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Его разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.
На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний "Спутника V". Они подтвердили его высокую эффективность — на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияThe LancetКитайСША
 
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