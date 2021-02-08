Главный инфекционист США отреагировал на публикацию данных о "Спутнике V"
03:01 08.02.2021 (обновлено: 11:41 08.02.2021)
© AP Photo / Alex BrandonДоктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний
© AP Photo / Alex Brandon
Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" после публикации данных о ее эффективности в научном журнале The Lancet. Об этом он рассказал в интервью JAMA Network.
"Если Россия или Китай имеют надежные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя, и некоторые другие страны! Это путь к всеобщей защите всего человечества!" — считает Фаучи.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Его разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.
На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний "Спутника V". Они подтвердили его высокую эффективность — на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.
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