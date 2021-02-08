https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596439731.html

Главный инфекционист США отреагировал на публикацию данных о "Спутнике V"

Главный инфекционист США отреагировал на публикацию данных о "Спутнике V"

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T03:01

2021-02-08T03:01

2021-02-08T11:41

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

the lancet

китай

сша

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" после публикации данных о ее эффективности в научном журнале The Lancet. Об этом он рассказал в интервью JAMA Network.Он признал, что ситуация с вакцинами превратилась в гонку, победу в которой стоит желать каждому, будь то Россия или Китай."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, созданный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Его разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал вакцину в середине августа, а с декабря ею начали прививать россиян.На прошлой неделе The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний "Спутника V". Они подтвердили его высокую эффективность — на уровне 91,6 процента. При этом, как заявили ученые из Центра имени Гамалеи, вакцина полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

россия

китай

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, the lancet, китай, сша