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Словацкий политик призвал начать переговоры о поставках "Спутника V"
Словацкий политик призвал начать переговоры о поставках "Спутника V"
Правительству Словакии пора начать переговоры с РФ о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье журналистам... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T01:23
2021-02-08T01:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
словакия
в мире
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ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Правительству Словакии пора начать переговоры с РФ о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье журналистам лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко.В субботу премьер Игорь Матович заявил, выступая по Словацкому радио, что в республике могли бы производиться некоторые вакцины от COVID-19, включая российскую "Спутник V". По его словам, российский производитель вакцины якобы заинтересован в этом. При этом премьер добавил, что если бы Словакия начала производство вакцины от коронавируса, то делала бы это не только для себя, но и поставляла ее в другие страны ЕС.По словам экс-спикера, он готов в этом вопросе активно помочь премьеру.За время исполнения обязанностей главы парламента (2016-2020) Данко неоднократно бывал в Москве по приглашению российских коллег и даже выступил в ноябре 2017 года с речью в Государственной Думе, за что получил осуждение со стороны правых партий Словакии. Данко активно поддерживал расширение политических и торгово-экономических отношений между Словакией и РФ."Я верю, что вы сделаете всё для того, чтобы словаки получили "Спутник V", - подчеркнул Данко, обращаясь к премьеру Матовичу.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", россия, словакия, в мире

Словацкий политик призвал начать переговоры о поставках "Спутника V"

01:23 08.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Правительству Словакии пора начать переговоры с РФ о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье журналистам лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко.
В субботу премьер Игорь Матович заявил, выступая по Словацкому радио, что в республике могли бы производиться некоторые вакцины от COVID-19, включая российскую "Спутник V". По его словам, российский производитель вакцины якобы заинтересован в этом. При этом премьер добавил, что если бы Словакия начала производство вакцины от коронавируса, то делала бы это не только для себя, но и поставляла ее в другие страны ЕС.
"Не надо рассказывать людям байки о возможном производстве в Словакии российской вакцины. Никто из России не собирается в Словакии производить "Спутник V", даже если бы кто-то здесь этого желал. Лучше скорее начать с российской стороной переговоры о поставках сюда этой вакцины", - сказал Данко.
По словам экс-спикера, он готов в этом вопросе активно помочь премьеру.
За время исполнения обязанностей главы парламента (2016-2020) Данко неоднократно бывал в Москве по приглашению российских коллег и даже выступил в ноябре 2017 года с речью в Государственной Думе, за что получил осуждение со стороны правых партий Словакии. Данко активно поддерживал расширение политических и торгово-экономических отношений между Словакией и РФ.
"Я верю, что вы сделаете всё для того, чтобы словаки получили "Спутник V", - подчеркнул Данко, обращаясь к премьеру Матовичу.
Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияСловакияВ мире
 
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