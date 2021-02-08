https://ria.ru/20210208/vaktsina-1596437526.html

Словацкий политик призвал начать переговоры о поставках "Спутника V"

Словацкий политик призвал начать переговоры о поставках "Спутника V"

Правительству Словакии пора начать переговоры с РФ о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье журналистам... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T01:23

2021-02-08T01:23

2021-02-08T01:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

словакия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878438_0:141:3102:1886_1920x0_80_0_0_e3d3c32e51e9522089c9b99798bfc964.jpg

ПРАГА, 8 фев – РИА Новости. Правительству Словакии пора начать переговоры с РФ о поставках в республику российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в воскресенье журналистам лидер Словацкой национальной партии и экс-глава парламента Андрей Данко.В субботу премьер Игорь Матович заявил, выступая по Словацкому радио, что в республике могли бы производиться некоторые вакцины от COVID-19, включая российскую "Спутник V". По его словам, российский производитель вакцины якобы заинтересован в этом. При этом премьер добавил, что если бы Словакия начала производство вакцины от коронавируса, то делала бы это не только для себя, но и поставляла ее в другие страны ЕС.По словам экс-спикера, он готов в этом вопросе активно помочь премьеру.За время исполнения обязанностей главы парламента (2016-2020) Данко неоднократно бывал в Москве по приглашению российских коллег и даже выступил в ноябре 2017 года с речью в Государственной Думе, за что получил осуждение со стороны правых партий Словакии. Данко активно поддерживал расширение политических и торгово-экономических отношений между Словакией и РФ."Я верю, что вы сделаете всё для того, чтобы словаки получили "Спутник V", - подчеркнул Данко, обращаясь к премьеру Матовичу.Научный журнал Lancet на минувшей неделе опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, словакия, в мире