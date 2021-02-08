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Мадуро назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной в мире

Мадуро назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной в мире

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является самой безопасной в мире, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T00:47

2021-02-08T00:47

2021-02-08T00:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

николас мадуро

венесуэла

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является самой безопасной в мире, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро."Спутник V" - самая безопасная (вакцина в мире)... Она показывает высокий уровень защиты организма", - такое мнение он высказал на еженедельном совещании по вопросам здравоохранения.

венесуэла

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире