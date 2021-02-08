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Мадуро назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной в мире
Мадуро назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной в мире
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является самой безопасной в мире, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T00:47
2021-02-08T00:47
2021-02-08T00:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 фев - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является самой безопасной в мире, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро."Спутник V" - самая безопасная (вакцина в мире)... Она показывает высокий уровень защиты организма", - такое мнение он высказал на еженедельном совещании по вопросам здравоохранения.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, николас мадуро, венесуэла, в мире