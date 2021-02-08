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Украина намерена отменять ограничения для привившихся от коронавируса
Украина намерена отменять ограничения для привившихся от коронавируса
Украина намерена снимать карантинные ограничения для людей, которые сделают прививку от коронавируса, заявил президент страны Владимир Зеленский. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:58
2021-02-08T11:58
2021-02-08T12:51
здоровье - общество
astrazeneca
польша
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Украина намерена снимать карантинные ограничения для людей, которые сделают прививку от коронавируса, заявил президент страны Владимир Зеленский.Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года."Я считаю, мы будем как государство, мы это уже почти разработали, отменять какие-либо ограничения, особенно для людей, которые вакцинируются или которые переболели коронавирусом. И это правильно, потому что мы не может быть все время в таком напряженном формате ограничений", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.Ранее в понедельник в ходе форума Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с разными странами, в том числе с Польшей, которые будут отдавать ей избытки вакцин от коронавируса.В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, astrazeneca , польша, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 8 фев - РИА Новости. Украина
намерена снимать карантинные ограничения для людей, которые сделают прививку от коронавируса, заявил президент страны Владимир Зеленский
.
Ранее Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на поставки 12 миллионов доз вакцин компаний AstraZeneca
и Novavax от коронавируса COVID-19 с февраля 2021 года.
"Я считаю, мы будем как государство, мы это уже почти разработали, отменять какие-либо ограничения, особенно для людей, которые вакцинируются или которые переболели коронавирусом. И это правильно, потому что мы не может быть все время в таком напряженном формате ограничений", - заявил Зеленский в интервью украинским журналистам в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в понедельник.
Ранее в понедельник в ходе форума Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с разными странами, в том числе с Польшей
, которые будут отдавать ей избытки вакцин от коронавируса.
В середине декабря 2020 года Зеленский сообщил, что поставил Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. В январе харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Степанов подтвердил получение заявки, однако выразил уверенность, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".