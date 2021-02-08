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В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
В Москве число работников на удаленке сократилось до миллиона человек
Власти Москвы видят постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы, сейчас число москвичей на "удаленке" не превышает 1 миллиона, сообщил... РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T14:21
2021-02-08T14:21
2021-02-08T14:21
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владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Власти Москвы видят постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы, сейчас число москвичей на "удаленке" не превышает 1 миллиона, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."Как по транспортному потоку, так и в целом по движению пассажиров на территории города Москвы мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3-3,5 миллионов человек оставались дома, работая дистанционно. Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе находилось 1,5 - 1,8 миллиона человек, сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, общество