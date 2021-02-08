https://ria.ru/20210208/ucheniya-1596457412.html

В трех регионах начались масштабные учения ВДВ

В трех регионах начались масштабные учения ВДВ

В Ивановской, Костромской и Ярославской областях стартовали масштабные учения десантников, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций... РИА Новости, 08.02.2021

2021-02-08T10:05

2021-02-08T10:05

2021-02-08T10:57

россия

ивановская область

костромская область

ярославская область

безопасность

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Ивановской, Костромской и Ярославской областях стартовали масштабные учения десантников, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Маневры пройдут с 8 по 11 февраля. "Задействовано более 1500 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники гвардейских парашютно-десантного и артиллерийского полков из Костромы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации из Твери", — сказано в релизе.В понедельник утром подразделения двух полков Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отправились на аэродром Иваново-Северный, где распланировали свои действия и начали готовить технику к переброске.Военнослужащим предстоит высадиться на площадку Будихино в Костромской области, а потом захватить и уничтожить пункт управления и лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ).Десантники будут отрабатывать захват рубежа на полигоне Песочное в Ярославской области, куда они отправятся после приземления.Также там планируются боевые стрельбы из штатного вооружения БМД-2, автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и "Печенег", гранатометов РПГ-7Д и снайперского вооружения, 120-миллиметровых самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

https://ria.ru/20210129/zvo-1594619306.html

россия

ивановская область

костромская область

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россия, ивановская область, костромская область, ярославская область, безопасность