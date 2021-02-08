https://ria.ru/20210208/ubiystvo-1596496737.html
В Воронеже установили личность причастного к убийству учительницы
В Воронеже установили личность причастного к убийству учительницы
Следователи установили личность мужчины, причастного к жестокому убийству учительницы математики в Воронеже, он объявлен в розыск, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T13:17
2021-02-08T13:17
2021-02-08T14:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Следователи установили личность мужчины, причастного к жестокому убийству учительницы математики в Воронеже, он объявлен в розыск, сообщается на сайте СК РФ.Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник". По информации СУСК, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30 мск. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте преступления. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой женщины были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон. По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей"."Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, – им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Следователи установили личность мужчины, причастного к жестокому убийству учительницы математики в Воронеже
, он объявлен в розыск, сообщается на сайте СК
РФ.
Информация об убийстве появилась в воронежских СМИ вечером 2 февраля и сразу вызвала резонанс. По их данным, на учительницу напали у надземного перехода возле остановки "Гостиница Спутник".
По информации СУСК, нападение на 47-летнюю жительницу Воронежа произошло около 19.30 мск. Неизвестный нанес многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. Женщина скончалась на месте преступления. Как добавляли в прокуратуре области, у убитой женщины были похищены сумка с деньгами, браслет и мобильный телефон. По данному факту было заведено дело по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей".
"Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, – им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.